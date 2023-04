Il Modena Volley sfila con la coppa. Buffon, accoglienza fredda

Il derby tra Modena e Parma, degnissima cornice per festeggiare la coppa Cev conquistata dalla Valsa Group dieci giorni or sono nella straordinaria finale disputata a Roeselare, in Belgio. La squadra di pallavolo maschile è sfilata con il trofeo davanti al pubblico del Braglia, a testimonianza degli ottimi rapporti tra la società di volley e quella calcistica, consolidati dalla presenza in municipio nei giorni scorsi del patron Carlo Rivetti che è andato personalmente a congratularsi con la formazione di coach Andrea Giani; il presidente canarino ha anche voluto posare a bordo campo con la formazione della sua omologa Giulia Gabana e prima del fischio d’inizio c’è stato lo scambio delle maglie tra i due capitani, Pergreffi e Bruno.

Tornando a cose più squisitamente calcistiche, da rimarcare il ritorno al Braglia di Gigi Buffon dopo sette anni (allora sfidò con la Juventus il Carpi nella partita diventata ’famosa’ per lo sfogo di Massimiliano Allegri che lanciò in aria la giacca), mentre la sfida col Modena nel nostro stadio gli mancava dal 2007, quando arrivò con i bianconeri fa fresco campione del mondo. Allora fu accolto dalla Montagnani con un grande applauso, ieri il pubblico della curva è stato più... freddino nei suoi confronti e nella ripresa sono arrivati anche dei fischi. D’altronde gli anni passano e il mondiale del 2006 è lontano. Ma il rimane sempre una delle leggende dell’italico pallone.

Nelle foto a sinstra: il Modena Volley in campo e, sotto, Buffon con Diaw accanto ai due capitani con le rispettive maglie.

a.b.