Il Modena vuole capire se può sognare

di Alessandro Troncone

Sapore di calcio d’altri tempi, quelli in cui Modena e Genoa volavano spesso a braccetto verso le posizioni più nobili del campionato. E, tutto sommato, l’attualità non ci allontana molto da quello che è stato il passato. Perchè, diciamolo pure senza alcun timore, se i canarini dovessere fare lo sgambetto al Campione del Mondo Gilardino (al "Braglia" era caduto già Inzaghi), beh, le cose inizierebbero ad essere davvero molto interessanti. Non servirà altro che il Modena confermi i progressi mostrati nel 2023. Attenzione, pragmatismo difensivo, vena realizzativa, fattori che diventano imprescindibili contro una squadra che quando riesce a passare in vantaggio (lo ha fatto 15 volte, fin qui) non ha mai perso. Davanti agli oltre 13.000 del "Braglia" (a proposito, sarà possibile varcare i cancelli già dalle 14:30) Tesser ricorderà per qualche momento quegli istanti dello scorso 23 aprile, giorno della festa promozione con il Pontedera ma chiede ai suoi che non sia un’arma a doppio taglio ma la solita carica in più per volare sulle ali dell’entusiasmo. Con chi? Sicuramente con il rientro di Pergreffi in difesa, dopo l’influenza di Brescia. Siede in panchina Silvestri, confermatissimo Cittadini e confermati anche i due terzini Ponsi ed Oukhadda, apparsi entrambi in miglioramento. A centrocampo nessun cambiamento, almeno secondo le ipotesi della vigilia, perchè squadra che vince non si cambia e perchè Poli e Magnino hanno caratteristiche complementari che offrono l’equilibrio giusto al lavoro di Gerli.

Detto dell’infortunio di Diaw, Tesser ha rischiato di perdere pure Strizzolo in settimana (anche Giovannini non è stato benissimo ma ci sarà) e il ballottaggio con Bonfanti sarà vivo fino a quest’oggi, vedremo chi la spunterà, ma una staffetta sarà certa. Chiavi del gioco a Tremolada e Falcinelli, evidentemente i due calciatori ai quali il Modena chiederà il guizzo e il colpo verso la porta di Martinez. Sarà una domenica che in molti hanno atteso da tempo, qualcuno se la godrà più di altri, nella speranza che sia sempre il rispetto a spuntarla. Sul campo, apprestiamoci ad assistere una partita di scacchi spettacolare, al termine della quale il Modena potrà capire se il verbo "sognare" potremo utilizzarlo anche a Reggio Calabria e nelle partite che verranno.