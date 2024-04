Il momento complicato. La società sceglie la via del silenzio. Salta la conferenza con il mister

A difesa di Paolo Bianco e di Davide Vaira. Avete letto le parole pronunciate direttamente da Carlo Rivetti, il quale non ha fatto altro che confermare quanto vi abbiamo sempre raccontato non solo in questa settimana ma già dal post FeralpiSalò. Per proteggere ulteriormente il tecnico, il Modena ha scelto di non organizzare la consueta conferenza stampa della vigilia: Bianco non parlerà questa mattina prima di Ternana-Modena. Mossa che volge verso una posizione ben chiara e inevitabile, ovvero cercare di alimentare ancor di più questo già ampio sentimento negativo della piazza nei confronti della gestione sportiva dell’ultimo periodo e di non esporre lo stesso allenatore mediaticamente ad altre polemiche.

A dirla tutta, non è nemmeno scontato che la voce di Bianco possa sentirsi dopo il triplice fischio di Terni ma lo scopriremo solo sabato pomeriggio a risultato maturato. Insomma, ci troviamo di fronte ad una situazione non esattamente semplice. Si naviga a vista, almeno in questo senso.

Al termine di sei giorni tra i più caldi della stagione e dopo la presa di posizione del presidente Carlo Rivetti, il Modena si mette in viaggio verso Terni in silenzio e prova a concentrarsi solo su quanto dovrà fare sul campo. Esercizio non più così facile se considerata pure l’assenza di Gerli, uno di quegli elementi che in campo e nello spogliatoio avrebbe avuto la leadership che servirebbe ad una squadra chiamata ad un riscatto totale per un entusiasmo già calato spropositatamente se solo si dà un’occhiata ai commenti e ai pensieri dei tifosi canarini qua e là.

Alessandro Troncone