Il Montale prova a reagire, ma non evita la sconfitta

montale

2

cremona

3

(2025 2225 2515 2521 1618)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Rossi 12, Lancellotti 1, Frangipane 23, Fronza 12, Visintini 22, Zojzi 12, Bici (L1), Bonato, Mescoli, Montagnani, n.e. Mammini, Bozzoli, Aguero (L2); all.: Ghibaudi.

D&A ESPERIA CREMONA: Ferrarini 10, Mennecozzi, Piovesan 23, Landucci 8, Kullerkann K. 17, Rossini 16, Zampedri (L), Coppi, Balconati, Giacomello 2, n.e. Kullerkann L.; Magri Valeria.

Arbitri: Somansino (VB) – Cruccolini Beatrice (PG).

Note: Durata set 27’ 27’ 25’ 30’ 27’ per un totale di 136’; Montale 82 su 108 (B.S.11, Vinc. 7, Muri 10, E.P. 17); Cremona 76 su 104 (B.S. 6, Vinc. 4, Muri 12, E.P. 20).

Sfuma sul più bello, una vittoria meritata per l’Emilbronzo 2000 Montale, capace di resuscitare in una partita che sembrava compromessa per portarla al quinto set, ma anche di perderla per colpe proprie, per l’incapacità di piazzare il colpo del ko ad un Cremona che al tie break, sembrava ormai cotto: un vero peccato, perché il punto che le nerofuxia avevano dimostrato di potersi meritare, potrebbe risultare nella seconda fase della stagione, ed allora qualcosa si morderà le mani. La partita non era partita benissimo per Montale, che soffriva contro un Cremona più aggressivo, e concreto di quello che ci si poteva aspettare: sempre in rincorsa, la squadra di Ghibaudi non riusciva quasi mai a mettere la testa avanti nei primi due parziali, che le lombarde portavano a casa con sufficiente sicurezza.

A quel punto arrivava la svolta della gara: le montalesi partivano a razzo nella terza partita, e le ospiti non riuscivano più a ricucire lo strappo, lasciando andare il parziale, pensando di sistemare la faccenda nel quarto set: errore grave, perché l’Emilbronzo non mollava più ’il pallino’, ed il set, per quanto più combattuto del precedente, finiva con le padrone di casa padrone della gara, anche se serviva qualche set ball di più per andare al tie break. La quinta frazione è tutta giocata sul filo dell’equilibrio, proprio come successe all’andata, ma a differenza di allora, Montale non sfrutta ben due matchball, finendo punita dalle ospiti alla loro prima occasione, che vale loro un punto d’oro, che lascia ancora aperta la porta per una complicata qualificazione alla Poule Promozione: Montale si morde le mani, ma visto come si era messa la partita, sicuramente stiamo parlando di un punto ’riconquistato’, e non di uno perso.

I risultati: Club Italia – Mondovì 0-3; Busto Arsizio - Lecco 3-1; Albese – Olbia 3-0; BSC Materials Sassuolo – Trentino 0-3; Offanengo – Brescia 1-3; Emilbronzo 2000 Montale – Cremona 2-3.

Classifica: Trentino (*) punti 39, Busto Arsizio (*) 35, Brescia (*) 33, BSC Materials Sassuolo (*) 32, Mondovì’ 31, Olbia 22, Lecco 21 e Cremona 21, Albese ed Emilbronzo 2000 Montale 18, Offanengo 15, Club Italia 9. (*) = una partita in meno

Riccardo Cavazzoni