Il Natale è gialloblù. Un pacchetto speciale per i tifosi. Quattro gare in casa al prezzo di tre

I tifosi canarini avranno un’idea regalo in più per il Natale che verrà. Da ieri, e fino alle ore 18 di venerdì 12 gennaio 2024, sarà possibile acquistare il pacchetto di biglietti valido per ben 4 partite casalinghe: Brescia (sabato 13 gennaio), Parma (sabato 27 gennaio), Cosenza (sabato 10 febbraio) e Spezia (domenica 25 febbraio). Si tratta di un mini abbonamento di 4 incontri al prezzo di 3 disponibili per ogni settore con prezzi a partire da 60 euro della Curva Montagnani, fino ai 180 della tribunissima autorità e con speciali formule dedicate agli Under 16.

Il tagliando potrà essere acquistato nei punti vendita VivaTicket della città o online (sul sito web del Modena sono presenti tutte le informazioni e i prezzi per i vari settori) e non potrà essere rimborsato o ceduto una volta completato l’acquisto essendo esso nominativo.

Insomma, un bel regalo di Natale per i tifosi canarini che vorranno seguire questi 4 match al Braglia ad inizio 2024. A maggior ragione considerando che i fedelissimi dei gialloblù non hanno potuto seguire la squadra a Como dopo la decisione della prefettura della città lombarda. Dunque ci sarà ancora più voglia di incitare i gialli nelle prossime determinanti partite e magari sarà l’occasione per accogliere qualche tifoso in più.