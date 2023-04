Il Nonantola può far partire la festa Modena-Cavezzo sfiderà Giovinazzo nei playoff

Un Modena Cavezzo versione baby cede 6-0 in casa nell’ultima di regular season di fronte all’Ecocity Genzano (3-0 al riposo) che così al PalaCavezzo festeggia il salto in Serie A. Una gara ininfluente per i gialloblù, che ora affronteranno i playoff per l’A2 Elite: la prima sfida è con i baresi del Giovinazzo (24 aprile in casa, 6 maggio in Puglia), in caso di ko seconda chance contro la perdente di Leonardo Cagliari-Cormar Reggio Calabria (13 e 20 maggio).

Serie C1. Nulla da fare per il Sassuolo, sconfitto 6-0 a Faenza dal Mernap nella semifinale playoff (romagnoli sabato in finale a Forlì). Dopo il 2-0 del primo tempo, i neroverdi sono stati fermati per tre volte dai legni colti nella ripresa da Terranova, Antonietti e Candeloro. Addio al sogno di giocarsi la B.

Serie C2. Per il secondo anno di fila i playout sorridono al Nonantola che si salva vincendo sul neutro di San Lazzaro per 3-1 la sfida coi bolognesi del Sassoleone (un solo punto in 18 gare di campionato prima di ieri): a griffare il successo del team del presidente Claudio Po’ (foto) e guidato dal player-manager Paolo Temperato la tripletta di Tampellini. Finisce subito il sogno del Cus MoRe, sconfitto 5-1 nella semifinale playoff sul campo del Mader Bologna, che ora sfiderà in finale il Ponte Rodoni per andare in C1.

Serie D. La già promossa Pro Patria non fa sconti e batte 5-3 anche l’Emilia Futsal, scavalcata al 2° posto dallo Shqiponja: nella 16esima vittoria di fila reti giallorosse di Asmaoui (3), Gaglio e Degli Esposti.

d.s.