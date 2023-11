"Il nostro obiettivo è vincere. Ci sarà spazio per chi gioca poco"

Operazione sorpasso. E quello che auspica Paolo Bianco: "Il Catanzaro la passata stagione ha disputato un campionato clamoroso, con un sacco di record e tantissimi gol. Lavora con lo stesso allenatore da un anno e mezzo, è un gruppo consolidato che ha nel possesso palla la sua arma migliore, è quello che ne fa di più di tutte, ai suoi giocatori piace averla, sono molto bravi nel gestirla. Ha perso l’ultima partita ma non lo meritava, perché ancora una volta ha disputato una buonissima gara. Come non meritava di perdere 5-0 in casa contro il Parma dopo che aveva avuto più volte la possibilità di passare in vantaggio. In classifica abbiamo due punti in meno e l’opportunità di scavalcarlo. Pur sapendo di affrontare una squadra molto forte, il nostro obiettivo è vincere a Catanzaro", spiega il tecnico gialloblù. Nonostante le numerose indisponibilità? "Di giocatori a disposizione ne ho ancora tanti, con la possibilità di poter scegliere. È un’opportunità per quelli che finora hanno giocato meno, che hanno dovuto aspettare il loro turno. Hanno la possibilità di dimostrare anche in partita quello che sanno fare, sono curioso di vederli all’opera". Può essere che si giochi nello stesso modo con cui è stata affrontata la Ternana: "Era un’idea mia e dello staff per mettere più in difficoltà l’avversario, come poi è stato. Sono contento perché i ragazzi rispondono sempre positivamente alle sollecitazioni tattiche che gli indichiamo. L’occupazione del campo è determinata da tanti fattori, a partire dalle caratteristiche dell’avversario e dallo stato di forma dei nostri giocatori. Si fanno tante valutazioni prima di decidere la strategia di gara. Ormai non ci sono più sistemi di gioco fissi". Da Catanzaro inizia un mese di novembre con sfide molto impegnative. "Adesso nella mia testa c’è solo la partita di Catanzaro, non posso pensare a quelle che verranno. Il calcio va veloce e i valori cambiano in fretta. Per un calciatore è molto più stimolante e bello giocare a Catanzaro che in uno stadio semivuoto come a Piacenza contro la Feralpi, con tutto il rispetto per Piacenza e la Feralpi. A volte nelle partite la differenza la fanno proprio i tifosi, per la squadra di casa ma anche per quella ospite che dal tifo avverso può trovare maggiori motivazioni. Contro il Venezia e il Palermo la differenza l’hanno fatta le loro individualità. Ma anche noi abbiamo giocatori che possono essere decisivi, bisogna solo che se ne convincano".

Rossano Donnini