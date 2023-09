Il nuovo acquisto Brehme brilla con la sua Germania

Non solo Rinaldi e Sanguinetti (venerdì sera con la Serbia nessuno dei due è entrato nel 3-0 dell’Italia), agli Europei in corso di svolgimento in Italia, ma anche Anton Brehme, il centrale nuovo acquisto della Valsa Group Modena: il colosso teutonico si sta facendo valere in questa prima fase nella quale la Germania è ancora a punteggio pieno, con due partite disputate contro le tre degli azzurri. Nel netto 3-0 sull’Estonia, partita d’esordio giocata a Perugia, Brehme è partito col botto, mettendo a segno ben 11 punti frutto di 3 muri, 1 ace e un eccellente 78% in attacco. Ancora meglio, in quanto a percentuali, ha fatto con la Svizzera: un altro 3-0 in favore della Germania nel quale il centrale gialloblù ha totalizzato ‘solo’ 6 punti ma col 100% nelle schiacciate, frutto di un 5 su 5 pulito e senza sbavature. I tedeschi torneranno in campo stasera nel fondamentale, per il loro cammino, match contro il Belgio, per poi proseguire il percorso martedì 5 settembre con la Serbia. L’Italia di Rinaldi e Sanguinetti tornerà invece in campo domani contro la Svizzera ad Ancona, per poi chiudere il proprio percorso nel girone mercoledì sera, sempre ad Ancona e proprio contro la Germania di Brehme. Un buon test in vista degli ottavi di finale che si giocheranno a Bari, così come i quarti, prima che la carovana si trasferisca con le quattro migliori squadre a Roma, dove le semifinali e le finali si giocheranno tra 14 e 16 settembre.

a.t.