Il nuovo anno riparte dalla Cittadella, alle 14.30 l’anticipo col Sasso Marconi

Tocca alla Cittadella la prima vetrina del 2023 dei dilettanti, che riprendono a giocare in questo fine settimana a cominciare dalla giornata di oggi.

La formazione allenata da Francesco Cattani, infatti, apre oggi, con l’anticipo delle 14.30 a San Damaso col Sasso Marconi, la 2^ giornata di ritorno di Eccellenza, una sfida che in caso di successo permetterebbe a Ridolfi e compagni di agganciare per 24 ore in vetta Castelfranco e Borgo San Donnino. Domani si gioca tutto il resto della giornata, in cui spicca il derby di Nonantola fra La Pieve e Castelfranco, con la Virtus che tiferà Modenese, impegnata a Fidenza col Borgo.

Ecco i pronostici di Vincenzo Corrente, che come tradizioni ’gioca’ in anticipo tutte le partite che sono in programma nell’imminente turno dei dilettanti, e le ultime dai campi con lo stato di salute di tutte le formazioni.

Cittadella-Sasso Marconi 1 (oggi). Padroni di casa reduci da 11 risultati utili (7 vittorie e 4 pari) e con l’unica assenza di Cannoni. La Pieve-Castelfranco X2. Si gioca sul sintetico del ’Vaccari’ con i granata al completo; in casa Virtus (in panchina manca lo squalificato mister Fontana, stop fino al 15 gennaio per lui) è out Assouan che è ancora in Ghana, mentre sono in dubbio l’ultimo innesto Salsi (appena tesserato dalla Reggiana, ex Vignolese) e Boccalupo, ha salutato il gruppo il centrocampista Mirco Lodi, che si è accasato al Sant’Agostino. Vignolese-Agazzanese 2 (a Spilamberto). I rossoverdi vogliono proseguire l’ottimo momento (3 vittorie nelle ultime 4 gare) contro la quarta forza del campionato: assenti gli in fortunati il 2003 Radu Frentoaei e il 2004 Incerti. Castelvetro-Colorno X. Senza vittorie da 6 gare (2 punti), i gialloblù di Domizzi devono fare a meno di Dembacaj infortunato. Borgo San Donnino-Modenese 1. Trasferta tutta in salita sul campo della capolista per la truppa di Pittalis, che con 10 punti in 4 gare per la prima volta è uscita dalla zona playout: pesano le assenze di Stefano Borghi (prima di 2 giornate di squalifica), Agrillo per problemi familiari e Alessandro Borghi per infortunio. Formigine-Piccardo 1X. I verdeblù provano ad agganciare i ducali al 5° posto senza Ashong squalificato e con Digesù in dubbio, una partita in cui le assenze potrebbero dunque avere un peso importante.

Davide Setti