Il ’nuovo Boga’ batte l’ex: il Sassuolo sta da Dea

di Stefano Fogliani

Non si ferma più il Sassuolo. Dopo aver sbancato San Siro con la vittoria che non ti aspetti, i neroverdi di Dionisi sorprendono ancora superando quell’Atalanta che avevano battuto solo una volta nelle ultime nove stagioni. Un mezzo miracolo statistico, insomma, per un Sassuolo che tre risultati utili consecutivi non li raggiungeva da inizio stagione e in casa non vinceva dal 24 ottobre.

La Dea, ovvero la miglior squadra di questo inizio anno insieme al Napoli sembrava l’avversario meno indicato per dare strada al Sassuolo che invece la strada l’ha trovata con un gol di Laurientè difeso con un’altra ‘perla’ statistica, ovvero quello 0 alla casella gol subiti che mancava ai neroverdi da 12 gare. Sarà che l’Atalanta è più quadrata che aggressiva, o che il Sassuolo è ancora sostenuto dall’onda lunga della cinquina di San Siro, fatto sta che la gara, inaspettatamente, la fanno i neroverdi. Dionisi aggiunge Henrique alla mediana, dove l’assenza di Lopez – nemmeno in panchina, il francese – fa rumore ma è compensata da Obiang, e Zortea alla difesa, mentre Gasperini rinuncia a Boga preferendogli Enderson: risultato? Atalanta non così imprevedibile, Sassuolo presente e non banale nel cercare spazio con Defrel ed Henrique che tra 7’ e 8’ spaventano Musso. Niente di che, ma un segnale di consapevolezza da parte dei neroverdi che accettano di buon grado quegli uno contro uno su cui la Dea ha spesso costruito, vincendoli spesso, le sue fortune. Contro il 4-3-3 stretto e giudizioso architettato da Dionisi, tuttavia, i nerazzurri di duelli ne vincono pochi, o meno di quelli che ti aspetteresti. Il Sassuolo resta saldamente in partita, subisce zero e alla mezz’ora si trova addirittura con l’uomo in più. Mahele timbra in modo assai poco ortodosso la caviglia di Berardi: è un fallo da arancione che Marcenaro sanziona prima con il giallo, salvo poi trasformarlo in rosso dopo la revisione del Var. L’episodio non altera più di tanto gli equilibri – anche perché Gasperini si copre subito – ma depotenzia fatalmente la Dea, comunque robusta e scorbutica in difesa ma fatalmente depotenziata in fase offensiva. Al netto di un paio di ‘sgommate’ di Hojlund, sul quale si esalta spesso Tressoldi, i bergamaschi combinano poco in avanti, mentre il Sassuolo qualcosa di più cerca – a taccuino una punizione di Berardi non lontana dalla porta di Musso e un’incursione senza esito di Laurientè – senza tuttavia forzare più di tanto i tempi delle giocate. E’ un esercizio di pazienza, quello dei neroverdi, che anche in avvio di ripresa ‘stringono’ senza assaltare l’area ospite ma prendendo metri su metri, capitalizzati poi dall’assolo con cui Laurientè sblocca la gara chiudendo sul palo lontano di Musso un’incursione andata a buon fine. Gasperini, che già aveva inserito Boga, cerca di rintuzzare la fuga dei neroverdi inserendo anche Pasalic e Zapata, poi Muriel.

Praticamente un all in, visto che da difendere non c’è nulla: la Dea si rovescia nella metà campo neroverde ma se resta in partita il merito (o meglio il demerito) è di un Sassuolo che con Bajrami ha due volte l’occasione di chiudere il match. Ma pecca di cinismo, consegnandosi all’assalto finale dei nerazzurri che tuttavia non frutta nulla, se non rabbia, alla squadra di Gasperini, che resta addirittura in nove sui titoli di coda, quando Marcenaro espelle Muriel.