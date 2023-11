Il pallone di padre in figlio. L’insolito derby dei Circati

Sono sempre di più i figli d’arte protagonisti nel calcio italiano e internazionale, da Federico Chiesa della Juventus a Erling Haaland, bomber del Manchester City, passando per Khvicha Kvaratskhlelia del Napoli, Marcus Thuram dell’Inter, Giovanni Simeone sempre del Napoli, Timothy Weah della Juventus e lo stesso Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Sono tutti figli d’arte, come lo sono tantissimi altri meno famosi.

Fra questi c’è Alessandro Circati, vent’anni lo scorso 10 ottobre, difensore centrale del Parma, ormai diventato un punto fermo della retroguardia di Fabio Pecchia. Suo padre Gianfranco (i due in foto), ora cinquantaduenne, pure lui difensore, ha giocato pure nel Modena, in prestito dal Parma. Era arrivato una prima volta ventenne nell’estate del 1991, la squadra gialloblù militava in Serie B ed era allenata da Eugenio Bersellini, tecnico dell’Inter campione d’Italia nel 1980 ma ormai nella parabola discendente della sua carriera in panchina. Il giovane e atletico Circati, stopper o terzino marcatore, chiuso dai più esperti Moz e Bucaro, fece inizialmente fatica a trovare spazio ma quando Bersellini fu sostituito con Francesco Oddo ebbe più opportunità. Disputò 12 partite, realizzando una rete fondamentale. Era il 14 giugno 1992, ultima di campionato, scontro salvezza con il Messina al Braglia: sul punteggio di 1-1, con i gialloblù in dieci per l’espulsione di Provitali, al 55’, su angolo battuto da Bergamo, Circati svettava di testa siglando il definitivo 2-1 che permetteva al Modena di raggiungere una sofferta salvezza. L’eroico, agli occhi dei tifosi modenesi, Circati sarebbe rimasto volentieri in gialloblù ma il Parma lo mandò in prestito al Ravenna in Serie C1. Ma nel mercato di riparazione di novembre il Modena riuscì a riprenderlo, disputò altre 12 partite, per poi rientrare al Parma, che lo girò alla Salernitana, con la quale ottenne la promozione in B. La sua carriera proseguì con Savoia, Cosenza e Fiorenzuola prima di accettare l’offerta del Perth Glory, squadra della massima serie australiana. Poi di nuovo in Italia con Treviso, Cagliari, Padova e Varese, sempre fra B e C, quindi il ritorno in Australia, a Perth dove si è stabilito per chiudere la carriera nel Perth Soccer Club, squadra di cui è poi diventato allenatore.

Come Gianfranco, anche Alessandro è nato a Fidenza ma al seguito del padre è cresciuto a Perth, in Australia, acquisendone la cittadinanza. Dal settore giovanile del Perth City nel febbraio del 2021 è passato al Parma e dopo aver disputato una partita con l’Under 20 azzurra nel 2022 ha deciso di optare per l’Australia, esordendo nella nazionale maggiore lo scorso 17 ottobre da titolare nella gara vinta 2-0 dai ’Socceroos’ contro la Nuova Zelanda. Sabato molto probabilmente Alessandro Circati se la vedrà con Nicholas Bonfanti, tornato carico dopo gli impegni azzurri. Sarà un bel duello, soprattutto fisico, fra due giovani in ascesa.