Il pari del Fiorano serve a poco

fiorano

0

baiso

0

FIORANO: Antonioni, Ficarelli, Occhi, Vaccari, Bach (8’ s.t. Galli), Barbieri, Opoku (24’ st Ienna), Abati (8’ s.t. Wusu), Angelillis, Caselli (38’ s.t. Runaj), Cataldo (48’ s.t. Dapoto). All. Matta (Pagliani, Zykaj, Sernesi, Rrushi)

BAISO SECCHIA: Nutricato, Bonini, Hoxha (18’ s.t. Predelli), Gazzotti, Cani, Abbati (22’ s.t. Saccardi), Xhuvelaj (18’ s.t. Coriani), Ghirelli (15’ s.t. Ovi), Benassi, Caputo (16’ s.t. Zaoui), Barozzi. All. Lodi Rizzini (Brevini, Incerti, Bianchini, Zanetti)

Arbitro: Marino di Parma (Aucello, Pali)

Note: Espulso al 42’ s.t. Barbieri per doppia ammonizione, ammoniti Opoku, Barbieri

Un altro zero a zero per il Fiorano. Il debutto sulla panchina biancorossa di Matta regala ai modenesi un punto che muove la classifica, anche se non abbastanza da toglierli dalla zona-playout.