Il pari di Rubiera fa male al Carpi

La Pallamano Carpi dovrà cercare di conquistare la seconda salvezza di fila in Serie A Gold senza il vantaggio del fattore campo nei playout. La sentenza è arrivata ieri sera con Rubiera che ha pareggiato 25-25 nel recupero di Siracusa con l’Albatro e col punto in più in classifica è salita a +3 su Carpi a una gara dalla fine della regular season. La squadra di coach Serafini dunque non può più sperare di agganciare i reggiani (con cui è avanti nello scontro diretto) e così nel primo turno dei playout gara-1 di sabato 6 maggio sarà Carpi-Rubiera alla Vallauri, mentre gara-2 di martedì 9 e l’eventuale gara-3 di mercoledì 10 si giocheranno a Rubiera. Chi vince 2 gare su 3 si salva, la perdente sfiderà il 14, 18 e 20 maggio la perdente dell’altra sfida Fondi-Romagna per evitare l’unico posto in A2 Silver.

Classifica. Brixen 42, Merano 40, Fasano 39, Sassari 37, Conversano (-7) 34, Pressano 29, Bozen e Cassano 25, Albatro 20, Fondi 16, Rubiera 12, Carpi e Campus I. 9, Romagna 6.

In foto coach Davide Serafini