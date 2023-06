Il pavullese Masoni al Giro d’Italia Giovani

Il pavullese Stefano Masoni è stato selezionato dal Team In Emilia nel quintetto che prenderà il via domenica prossima al Giro d’Italia Giovani nel Canavese.La corsa da quest’anno è organizzata dalla RCS che dopo il Giro dei professionisti concluso a fine maggio,si è aggiudicata anche quello dei Giovani che si svolgerà tra le regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli con l’ultima tappa a Trieste domenica 18 giugno. Abbiamo raggiunto il promettente pavullese al rientro dall’allenamento assieme al concittadino Luca Covili. "Sono ovviamente soddisfatto di poter essere al via domenica prossima al Giro. La stagione era iniziata piuttosto male con una caduta alla S.Geo a fine febbraio che mi ha costretto ad un mese di sosta. Sono rientrato alle gare ed è stato piuttosto impegnativo tornare a prendere il ritmo gara,ma il mio diesse Coppolillo,mi ha dato la possibilità di crescere gradatamente. Siamo stati poi un mese in altura sull’Etna e dopo una bella gara su Carpegna con una lunga fuga,nel 25° Città di Fiorano ho colto un buon settimo posto dimostrando di aver raggiunto una buona condizione e questo ha fatto pendere la scelta su di me".

Masoni è alla sua seconda stagione nel Team Continental ,voluto dall’ex ct Cassani ,ed è iscritto al corso di Ingegneria del Veicolo Enzo Ferrari a Modena,molto impegnativo da coniugare con l’impegno agonistico. Non sarà al via del Giro Giovani,il 18enne Luca Paletti (Bardiani Csf) iscritto come riserva,ma il figlio d’arte dovrà aspettare il prossimo anno.il tempo gioca a suo favore.

Andrea Giusti