Il Pinamonti ritrovato manda ’messaggi’ al ct

Secondo gol nelle ultime tre partite, dopo che ne aveva segnati appena tre nelle 25 precedenti. Nei bar sassolesi, e neroverdi, si maligna sul Pinamonti che si ‘risveglia’ e manda messaggi al ct azzurro Mancini che aveva detto che in Italia non c’erano centravanti sufficientemente forti da convocare, magari al posto di Retegui. Altrove, e più nel dettaglio al Mapei Football Center, dove il Sassuolo prepara la trasferta di sabato sul campo del Verona, si guarda – giustamente – più al neroverde che all’azzurro, e agli statistici in servizio effettivo permanente non sarà sfuggito come il centravanti di Cles sia entrato in una sua particolarissima primavera che sa parecchio di rinascita. Gol alla Roma il 12 marzo, gol al Torino lunedì: due acuti in 240’ per un attaccante che ne aveva segnati tre (ma uno su rigore) nei precedenti 1480’ sarebbero un’ipoteca sul domani, e tale la considera, immaginiamo, quel Sassuolo che sul centravanti di Cles ha investito più di 20 milioni, facendone l’acquisto più ‘caro’ della storia neroverde. E tale la considera, anche, Andrea Pinamonti: contento per il gol, nel dopogara di Sassuolo Torino il centravanti di Cles si è sottratto a chi gli chiedeva di riaccendere le polemiche della settimana scorsa, quando alcune sue dichiarazioni sui ‘centravanti italiani forti che ci sarebbero’ fecero discutere. "Penso al campo", ha detto Pinamonti, non senza aggiungere che "al resto non rispondo". Severo ma giusto, verrebbe da dire, e del resto il ‘Pina’, nel mirino della critica, c’è da agosto, ma da persona intelligente, per dirla col sommo poeta, ‘guarda e passa’. E da professionista sulla breccia da tempo a dispetto dei suoi 23 anni, quasi fa spallucce. Per l’azzurro c’è tempo, mentre il neroverde incombe: sabato c’è Verona-Sassuolo e proprio al Bentegodi guarda l’attaccante ex Inter, con la benedizione di quell’Alessio Dionisi che lo ha sempre difeso, ha saputo ‘aspettarlo’ e adesso che oltre all’impegno quotidiano ne ha ritrovato anche la concretezza se lo tiene stretto. "Le sue dichiarazioni sono state strumentalizzate, e sono convinto che in azzurro ci torna", lo ha difeso il tecnico neroverde, cui serve un Pinamonti ‘sul pezzo’ in vista di Verona. Per adesso, e torniamo ai bar di Sassuolo, se il Pinamonti che ha ricominciato a segnare non serve agli azzurri, servirà ai neroverdi. Pragmatismo made in Sassuolo….