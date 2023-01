Il Polinago riparte con Bortolani e Altariva

polinago

2

sanmichelese

0

POLINAGO: Brambilla, Pasquesi, Bellei, Mastroleo, Ori, Puglia (65’ Vanneste), Maestri (75’ Darga), Altariva, Gorrieri, Bortolani (83’ Stefani), Mackdouli. A disp: Giannotti, Macchioni, Ghiddi, Pinchiorri. All. Santi

SANMICHELESE: Schiuma, Grillenzoni (60’ Costa), Merli, Rinieri, Bursi, Ferrari, Savarese (63’ Frinpong), Rispoli, Greco, Peddis, Manzini. A disp: Bertagnoli, Ferrari, Vacondio, Spezzani, Baisi, Tolli, Turrini. All. Azzurro.

Arbitro: Miglioli di Parma

Reti: 19’ Bortolani, 65’ Altariva. Note: ammoniti Savarese, Costa

Dopo 2 mesi (un punto in 5 gare) il Polinago torna al successo nel derby con la Sanmichelese che vede allontanarsi i playoff a 4 punti. Al 19’ Maestri salta due uomini e infila per Bortolani che a tu per tu con Schiuma non sbaglia. Al 34’ ci prova Grillenzoni ma la conclusione viene deviata da Bellei. Al 39’ Mackdouli sfiora il 2-0. Al 57’ su spizzata di Greco Peddis insacca ma viene annullato per fallo di mano. Al 57’ Grillenzoni pennella per Peddis che colpisce il palo. Al 60’ Altariva raddoppia al limite dell’area. Al 80’ Darga man da di poco alto il 3-0.