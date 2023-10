Il popolo gialloblù al ’Rognoni’. I tifosi tra il mal di gol e il caso Giovannini: "La squadra c’è, le sconfitte causate da episodi»

Certo, i risultati non sono stati entusiasmanti ultimamente ma la fiducia (merito delle prestazioni) non manca. Il tifos modenese presente al ’Rognoni’ si esprime sul momento della squadra di Bianco, tra richieste di maggior precisione in fase offensiva e un pizzico di buona sorte in più: "Il gioco c’è, manca solo il gol – ci racconta un sostenitore – come penso abbiano notato tutti. Non abbiamo demeritato nelle ultime due sconfitte, purtroppo non è entrata. Non so se sia una questione puramente tecnica, i dati dicono che in porta tiriamo e produciamo... arriveranno anche i gol, sono fiducioso". Gli fa eco un altro tifoso canarino: "Secondo abbiamo dimostrato, sia con il Venezia che con il Palermo, di non essere inferiori come squadra ma probabilmente nei singoli, visto che hanno deciso con gli episodi in entrambe le gare. Ma questa squadra è viva e continuiamo a crederci".

Molto più chiaro un tifoso di vecchia data: "Capisco che non sia più un calcio per noi ’vecchi’, non tirano mai in porta. Lo scopo del calcio è tirare in porta per fare gol, tutto il resto non conta nulla". Poi, tra i temi di dibattito, c’è anche la conferenza di Vaira e quanto dichiarato su Giovannini. Qui, i tifosi, si dividono: "A me l’intervista non è piaciuta – ha raccontato un altro fan – l’uscita su Giovannini si poteva evitare e tenerla nello spogliatoio ma con tutto il resto sono d’accordo con Vaira". "Io non le ho lette, ma per me Giovannini dovrebbe giocare di più – ha invece detto un giovane tifoso – è uno dei miei preferiti, l’ho visto anche l’anno scorso e mi è piaciuto molto. Mi piacerebbe vederlo in campo". "Capisco che la concorrenza di Tremolada o Falcinelli magari sia scomoda – ha concluso un ultimo sostenitore – è evidente che non stia riuscendo ad emergere, davanti c’è gente capace. Io credo che Giovannini sia un bel giocatore, ha lo strappo che serve in campo".

In foto: Nicholas Bonfanti (fiocchi)

Alessandro Troncone