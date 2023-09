Il portacolori de La Fratellanza Filippi chiamato in Nazionale

Archiviata la pausa estiva, l’atletica modenese si prepara ad affrontare la parte finale della stagione outdoor, partendo da ottimi presupposti, come la convocazione in azzurro di Giovanni Filippi (nella foto), portacolori de La Fratellanza Modena: il ragazzo, sicuramente uno dei nomi di punta della squadra gialloblù, è stato convocato dal direttore tecnico azzurro Antonio La Torre per vestire la maglia della Nazionale ai Mondiali di corsa su strada in programma a Riga, in Lettonia, domenica 1 ottobre. In Lettonia, l’atleta bresciano, alla sua seconda stagione a Modena, si cimenterà sulla distanza del Miglio, reduce dall’ennesimo risultato di prestigio conquistato al meeting internazionale di Padova lo scorso fine settimana, dove si è classificato ottavo sui 1500 metri con il nuovo primato personale e sociale. In regione, invece, a Castelnovo Monti è andato in scena il 37° Esagonale del Po, manifestazione per rappresentative provinciali dove la Fratellanza era fortemente rappresentata sia a livello Allievi che Cadetti, con gli atleti gialloblù che hanno contribuito al secondo posto della rappresentativa modenese. Bologna, invece, ha ospitato i campionati regionali di Pentalanci per le categorie Master e tra gli SM45 Sauro Malagoli ha sconfitto la concorrenza mettendo a segno un totale di 2,777 punti nelle cinque prove: vittoria anche per Tarcisio Venturi negli SM70, mentre al femminile è tripletta con Valentina Montemaggiori, Roberta Arienti tra le SF55, e Giuliana Gherardi nelle SF75. Buoni riscontri anche al Trofeo Crotti – Ruggeri al Campo scuola di Modena, con buoni piazzamenti per lo specialista delle prove multiple Yoro Menghi nell’asta, e Lorenzo Puliserti nei lanci, con vittoria nel peso, e terzo posto nel martello.