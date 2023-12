Il portiere. I due derby lo hanno ribadito: garanzia Seculin

Giocare aiuta a giocare, e nel caso di Andrea Seculin a giocare bene. Nel derby timbrato dalla prodezza balistica di Bozhanaj, è giusto ricordare anche il contributo decisivo del portiere canarino, che ha disinnescato nel finale, con un grande intervento, la girata ravvicinata di Sampirisi evitando il pareggio della Reggiana. L’estremo difensore goriziano, da due stagioni secondo di Riccardo Gagno, sta sfruttando a dovere l’opportunità di poter scendere in campo causa il malanno fisico del ‘collega’. Già aveva difeso i pali della porta gialloblù nel secondo tempo della gara con il Venezia e nel match di Catanzaro, subendo un paio di gol evitabili. Ma evidentemente c’era soltanto un pizzico di ruggine da togliere, e per un portiere non è mai facile (una sola presenza per lui nello scorso campionato) ritrovare in poco tempo il ritmo partita.

Ma Seculin, al quale dopo tanti anni di carriera l’esperienza non manca certo, negli ultimi due derby ha dimostrato che può giocarsi il posto da titolare. Gare come quella di Parma, con tanto di penalty parato a Man, non si giocano per caso, così come quella di sabato con la Reggiana. Insomma, anche con Gagno out è proprio il caso di dire che il Modena è in...buone mani. a.b.