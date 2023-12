Il portiere Rossi non accetta l’offerta della società. Motta: "Andiamo avanti, sono aperte molte strade"

Da ieri Matteo Rossi non è più un giocatore del Carpi. Il guardiano classe 2000 non ha accettato la proposta di rinnovo del contratto che scadeva ieri sera da parte della società biancorossa, poi il procuratore Gurrieri, che detiene la procura di Rossi anche se non è ufficialmente il suo agente, ha fatto sapere tramite il sito "notiziariodelcalcio" che l’offerta era di un mese. Un dialogo quello con Rossi che si è interrotto, fanno sapere dal Carpi, solo per alcuni comportamenti non consoni dell’agente. Tant’è che ieri Rossi si è presentato al campo dicendo di essere all’oscuro del rifiuto comunicato dall’agente e così gli è stato chiesto di non unirsi all’allenamento, visto che il contratto era scaduto. "Andiamo avanti – ha spiegato in conferenza ieri il diesse Motta (nella foto) - vogliamo in primis delle persone e poi dei giocatori. Se qualcuno pensa il contrario, allora avanti un altro. Cosa faremo per i portieri sul mercato? Sono aperte tutte le strade, cercare un over o un altro under anche di età diversa, di certo non prenderemo uno tanto per prenderlo". Domenica con la Sammaurese dunque prende corpo il ritorno dal 1’ di Viti, che si sta allenando a pieno regime da lunedì. Motta ha poi fatto il punto sul mercato del Carpi che aprirà oggi: la certezza è che di qui a domenica non ci saranno novità, né in entrata né in uscita. "Sarà un mercato attento che non deve farsi prendere dalla parte emozionale, cambiare 7-8 giocatori per forza non ha senso, ragioniamo giorno per giorno. Quello di dicembre è un mercato particolare e ogni operazione va analizzata una volta in più. Voglio vedere come risponde questo gruppo dopo il confronto molto diretto che c’è stato con allenatore e società di questi giorni, voglio vedere se ha orecchie per ascoltare o solo per far entrare aria. Dopo agiremo di conseguenza, ci sono tanti profili con cui siamo in contatto. Siamo consci che se oggi siamo qui è perché sono state fatte delle sovrastime e degli errori, i responsabili in primis siamo noi e non solo noi".

Dal campo. Da valutare i due stop di Frison e Quarena che ieri hanno interrotto anzitempo l’allenamento. Soprattutto in difesa ora la coperta è corta, con Rossini ancora out: se Frison fosse ko possibile l’opzione di Mandelli centrale con D’Orsi in regia.

Davide Setti