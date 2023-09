Il portiere. Solosi al Mc Futsal

Ritorno forzato sul mercato per il Modena Cavezzo. Il club gialloblù, dopo gli infortuni dei due guardiani arrivati in estate Davide Corradetti (out per un mese per un ko al piede) e Alessandro Sorrentino (infortunio al ginocchio), ha annunciato l’arrivo fra i pali al fianco di Vezzani del classe ’94 Marc Norbert Solosi, nazionale rumeno ma tesserabile come italiano, che vanta alle spalle una lunga esperienza in categoria in giro per l’Italia: cresciuto nel Saints Pagnano di Merate, con cui dall’Under 21 è arrivato in B (vinta nel 2019 da protagonista), ha vestito poi fra A e B anche le maglie di Leon, Mantova, Lecco e Milano.

Coppa Velez. Si completa stasera il primo turno della coppa mista fra D, C2 e C1 con la sfida Nonantola-Celtic alle 21,45 alle "Alighieri". Fra le 4 modenesi che sono già scese in campo si sono qualificate al 2° turno del 1° novembre Pro Patria San Felice, Emilia Futsal e Virtus Cibeno, eliminata invece la United Carpi.

d. s.