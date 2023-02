Il premio del ’Murador’ a Pelloni per il campionato regionale vinto

Si è svolto alla polisportiva San Faustino il tradizionale appuntamento organizzato da Daniele Boccaleoni ’Al Murador’ in occasione del suo 92° compleanno: da sempre nel mondo del ciclismo, gareggiando sino alla soglia degli ’80, Boccaleoni è rimasto nel mondo del ciclismo.Da alcuni anni in occasione del suo compleanno ha voluto sempre festeggiare le giovani promesse del ciclismo modenese e dopo Rachele Barbieri lo scorso anno è stato premiato Luca Paletti azzurro ai mondiali di ciclocross; quest’anno il premio è stato consegnato all’esordiente Marcello Pelloni che ha conquistato il campionato regionale su strada assieme a quello provinciale con nove vittorie all’attivo e sei piazze d’onore su strada oltre due vittorie nel ciclocross.

Luca Paletti è approdato al professionismo con la Bardiani Csf Faizanè, cogliendo proprio con la casacca del Team reggiano il primo successo nel ciclocross per i colori biancoverdi.Il diciottenne figlio d’arte è stato convocato per uno stage presso la tenuta Il Cicalini di Massa Marittima assieme a gli altri giovani della Bardiani per completare la preparazione in questa località definita ideale dal diesse Mirko Rossato per trovare la concentrazione per il debutto previsto per il 1° marzo in Croazia in una gara linea e successivamente in una breve corsa a tappe con obiettivo la partecipazione al Giro d’Italia Giovani.

Andrea Giusti