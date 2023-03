Il presidente negli spogliatoi

Al terzo ko consecutivo, la scoietà ha scelto di fare quadrato intorno alla squadra. Terminata la gara di Como, la proprietà ha incontrato i calciatori e Attilio Tesser negli spogliatoi per caricarli in vista dei prossimi impegni ed esprimere la massima serenità. C’erano il presidente Carlo Rivetti, l’amministratore delegato Matteo Rivetti e il direttore sportivo Davide Vaira i quali, dopo aver assistito alla partita dalla tribuna, hanno parlato allo staff e ai protagonisti in campo, in questo momento di difficoltà riconosciuto dal tecnico nel post partita. Totale fiducia nel lavoro svolto fin qui, all’orizzonte i due appuntamenti con Pisa e Palermo prima della sosta che servirà a recuperare uomini ed energie importanti per il rush finale e per raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza. Necessario ricompattarsi, è stato evidentemente questo l’intento della società nei corridoi del "Sinigaglia".