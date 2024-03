Il presidente. Rivetti: "Bianco? Scelta giusta». La Primavera prima nel girone

"Se l’arbitraggio mi è piaciuto? Non completamente". Il presidente del Modena Carlo Rivetti ha commentato con queste parole a ’Casa Italia’, trasmissione Rai, l’operato del fischietto Manuel Volpi di Arezzo, che, lo ricordiamo, ha decretato tre rigori, di cui due per gli ospiti, nel corso della gara di sabato contro la FeralpiSalò al Braglia. Rivetti ha parlato del momento del Modena: "Gli ultimi risultati non sono molto premianti – le sue parole –, però siamo in una ottima posizione". E proprio affrontando il tema classifica non ha nascosto le ambizioni presenti e future del club: "La Serie A è un obiettio, sognare è una cosa positiva. Noi ci crediamo, ma non sarà facile. Ma quando uno si pone degli obiettivi deve cercare di fare di tutto per raggiungerli". Ulteriore passaggio sul cambio in panchina avvenuto a inizio stagione e sul valore dei cambiamenti: "La scelta di Bianco è stata assolutamente giusta. Ritenevamo di dover dare un cambiamento. È arrivato Bianco con i suoi collaboratori, abbiamo cambiato anche tanti ragazzi della rosa. Perché l’obiettivo è quello di crescere. Amo molto i cambiamenti, perché credo siano sfidanti ma danno danno anche l’opportunità di creare cose nuove. Adesso è proprio il momento – conclude Rivetti – di non cambiare, di credere in stessi, di continuare nella strada intrapresa, avendo entusiasmo e voglia di vincere le partite".

E a proposito di voglia di vincere: con tre giornate d’anticipo, la Primavera di Mandelli si concede la gioia del successo nel girone A di Primavera 3 e festeggia l’accesso diretto alla finale playoff per la promozione in Primavera 2. Ai canarini basta il 2-2 sul Fiorenzuola per mettere l’ultimo mattoncino all’obiettivo di inizio stagione e portare aritmeticamente a casa il primo posto. Terminato il campionato, i ragazzi di Mandelli dovranno attendere lo sviluppo degli spareggi per conoscere la rivale del match che si giocherà i primi di maggio.