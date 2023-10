Il primo ko del Modena arriva nel big match. Bonfanti si sblocca ma i cambi sono decisivi

La premessa è abbastanza evidente. Il Venezia ha un potenziale da lotta al vertice, non stiamo parlando dell’ultima arrivata, anzi. Il Modena si è trovato di fronte una formazione che sta dando continuità al progetto tecnico di Vanoli iniziato lo scorso anno e una rosa che dire ’profonda’ è dire poco. Tant’è che nel secondo tempo sono stati proprio due giocatori entrati dalla panchina a deciderla. Detto questo, i canarini sapevano e sanno tutt’ora che partite come questa fanno parte di un percorso. Sconfitte che lasciano dispiacere ma che non devono minare le certezze fin qui acquisite e lasciarsi andare a tragiche conclusioni. Perché l’obiettivo (sulla carta) degli uomini di Bianco probabilmente non sarà lo stesso dei lagunari, il Modena continuerà a pensare di poter stare tra le prime sei e guadagnarsi, dunque, un posto nei playoff. Certo è che, come dice l’allenatore, un pizzico di cinismo in più non farebbe male. Una sola rete nelle ultime tre partite è bottino un po’ povero per quanto prodotto in zona offensiva. Tante situazioni, tante potenziali occasioni e altre più nitide che, anche ieri, ha avuto ad esempio Tremolada nel primo tempo. Su questo, il Modena deve lavorare. Fortunatamente, si è sbloccato Bonfanti. E sappiamo quanto il Modena e lui stesso avessero bisogno di un gol, pareva scivolato in coda alle gerarchie ma Bianco ci sta facendo capire che, forse, di gerarchie vere e proprie in attacco non ce ne sono ancora se non il posto fisso di Manconi, impiegato anche da trequartista quando è uscito Tremolada. Ai gialli è mancato il saper difendere il vantaggio, durato troppo poco. Ed è mancato Riccardo Gagno, il cui infortunio sul finire del primo tempo parla di una caviglia messa male in una circostanza di gioco ancora tutta da decifrare, il portiere lascia il posto a Seculin e non sa nemmeno se ci sarà con il Palermo.

Il secondo estremo difensore fa quel che può, entrato un pelo a freddo in un match delicato e dal valore specifico pesante. Altare pareggia approfittando di una difesa non attentissima, Gytkjaer si dimostra attaccante di elevata categoria al 76’ quando scaglia col mancino la sfera sotto la traversa dall’interno dell’area di rigore e Bjarkason, con una conclusione spettacolare dalla lunga distanza, ha dato il colpo di grazia ad un Modena che stava provando a gettare il cuore oltre l’ostacolo ma fermandosi sempre sulla trequarti e incapace di essere pungente se non con Gerli dalla distanza. Fa tutto parte del percorso, ma non si trascurino quei dettagli di cui ora si può iniziare a parlare in maniera approfondita. Più cinismo, più gol. Il Modena ha bisogno di finalizzare meglio, perché contro squadre dal potenziale molto alto, si viene puniti.