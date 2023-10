Il progetto

Erano in 500 al Bper Forum Monzani per la presentazione del progetto ’Salute e Performance’, percorso che prenderà il via concretamente da venerdì 20 ottobre con la prima di sei tappe, da qui a dicembre. Il primo appuntamento sarà dedicato agli Under 17 di Troiano e alla squadra Arcobaleno, impegnate in un allenamento integrato. Il 23 ottobre un corso di primo soccorso per tutto lo staff del Modena, il 6 novembre un incontro col dottor Luca Perazzo sulla gestione dell’infortunio nel giovane atleta, il 20 novembre un incontro con gli psicologi Martina D’Onofrio e Andrea Nanni sul ruolo del genitore al fianco del giovane atleta e il 3 dicembre un quadrangolare tra formazioni diversamente abili (Arcobaleno, Rubiera, Vignola e Soliera). Ad inizio dicembre anche un convegno col dottor Savino sul doping e i suoi rischi. Bari. Sono già oltre 10.000 gli spettatori attesi al San Nicola, dopo il GOS di domani sarà aperta la vendita nel settore ospiti.