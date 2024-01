Il protagonista. Per Battistella prima rete in Serie B: "Ma che dispiacere non sia servita»

La soddisfazione per il primo gol in Serie B rimane, certo è che qualle rete, almeno fino all’89’, aveva tutto un altro sapore. La delusione di Thomas Battistella è dipinta sul volto del giovane centrocampista canarino, che comunque ha disputato una gara gagliarda, sfiorando con un fendente da lontano anche la doppietta personale. Sarebbe stata una bella rivincita sulla sfortuna patita nella scorsa stagione, quando il suo campionato finì presto per un brutto infortunio che oggi fortunatamente è soltanto un ricordo. "Sono contento per la rete, ci mancherebbe. Una dedica per questo gol? Un po’ a tanti, a partira dalla mia famiglia, poi la mia ragazza e a tutta la società che ha creduto in me e mi ha aiutato a rientrare al meglio dopo il grave infortunio della scorsa stagione. Ma mi dispiace tantissimo che non è servito a portare a casa un risultato positivo. Direi di essere riuscito a dare una mano alla squadra, noi centrocampisti ci inseriamo spesso perchè ci stanno mancando un po’ di gol e proviamo a renderci pericolosi". Sulla partita, positiva sino ad una manciata di minuti dalla fine: "Non lo so cosa ci è mancato, di sicro so che stiamo lavorando forte e continueremo a farlo, senza paura e a testa alta". Battistella sta provando ad inserirsi in un centrocampo che ha comunque qualità: "Sono fortunato di potermi allenare e giocare con compagni forti e cerco sempre di apprendere da loro il più possibile. Mi hanno dato una mano a reinserirmi nel gruppo dopo una lunga assenza, siamo una squadra molto unita e ci aiutiamo a vicenda". Battistella poi glissa su possibili voci di mercato che lo possano riguardare. "Io non so nulla, io la testa ce l’ho solo sul Modena". Adesso il Parma poi la Sampdoria, due gare sulla carta parecchio toste: "Noi le prepareremo al meglio, possiamo giocarcela con tutte e andiamo senza paura, abbiamo le qualità per risollevarci".

a.b.