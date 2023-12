Il punto. Incognita Giovannini. La chance non arriva

Il mercato di gennaio non sempre ripara. Può, a volte, rivalutare. Anzi, dovrebbe. È certo che il Modena abbia bisogno di un attaccante che possa iscriversi alla classifica dei cannoniere del campionato, era chiaro sin dall’estate quando si scelse una determinata filosofia. Scelte. Come quella di investire su Romeo Giovannini, ormai tre stagioni fa. Inutile girarci intorno, il Modena si aspettava di più e ce lo ha raccontato anche Davide Vaira. Vedendo i sei minuti giocati a Como (che fanno seguito ai soli tre di Piacenza) ci si può chiedere legittimamente come mai non gli si dia una chance più corposa. È valso per Duca, a suo tempo è valso per Abiuso. Il turno di Giovannini non è mai arrivato. Ebbene, se è vero che al Modena servirebbe un ariete d’attacco, è altrettanto vero che servirebbe anche imprevedibilità e superiorità numerica. L’uno contro uno. Si avvicina Santo Stefano, un anno fa giorno della rivalutazione del giovane Romeo a Bolzano. Il Modena ci pensi bene, anche quest’anno.

Alessandro Troncone