Il quadro. Cinque volti nuovi, via gli scontenti

MILANO

Quattro cessioni e cinque arrivi. Questo il bilancio algebrico della sessione invernale di mercato del Modena, che si è chiusa ieri sera nei saloni dello Sheraton San Siro di Milano. Un bilancio che appare positivo, sia dal punto di vista economico e pure da quello tecnico, visto che alla fine sono andati via giocatori che lo avevano richiesto e ne sono arrivati altri in linea con la filosofia di società e tecnico. Al di là dello scambio tra Gliozzi e Bonfanti con il Pisa, nel quale il Modena guadagnerà, se si verificheranno le condizioni previste dai bonus, oltre un milione di euro, e la partenza di Diego Falcinelli, le ultime operazioni hanno visto quindi uscire giocatori in cerca di rilancio e di minutaggio che avevano chiesto di andare, come Guiebre e Giovannini (ceduti in prestito rispettivamente a Bari e Virtus Entella e che quindi faranno ritorno alla base a fine giugno), e dunque arrivi di calciatori prevalentemente funzionali a quello che pare essere, almeno dall’ultima vittoriosa uscita contro il Parma, un nuovo percorso tattico della squadra.

Su queste basi Paolo Bianco aveva bisogno di un giocatore per reparto e questo ieri è puntualmente avvenuto. L’unico giovane ma non più giovanissimo è il centrocampista del Perugia Simone Santoro (25 anni) che nella scorsa stagione aveva collezionato con gli umbri 34 presenze condite da due reti, quindi un giocatore già pronto per la categoria. Gli altri due arrivi, per dare continuità a quella linea verde che il Modena si è prefissato. Il primo è Lorenzo Di Stefano, attaccante di scuola Samp, che in questa stagione è sceso in campo tredici volte con la casacca del Lecco segnando una rete. Classe 2002, per stessa ammissione di Davide Vaira era nel taccuino del diesse gialloblu già da due stagioni e l’acquisizione a titolo definitivo ha rappresentato un investimento economico abbastanza importante, visto anche la Sampdoria continuava a detenere la metà del cartellino. Il secondo è il 19enne Gabriele Guarino, difensore destro di prospettiva e nazionale Under 21 di propirietà dell’Empoli, dove in questa stagione ha giocato solo in Primavera: il suo ingaggio ha comportato un discreto corteggiamento alla società toscana cominciato già nella mattinata di ieri. Inizialmente i biancazzurri non volevano lasciarlo, poi nella serata hanno accondisceso al prestito fino a fine stagione. Un mercato quindi in cui il Modena non è mancato nelle idee, ovviamente ora la parola spetta al campo.

CALENDARIO Ieri sono stati ufficializzati dalla Lega gli orari delle gare di serie B dalla 29esima fino alla 33esima giornata. Sabato 9 marzo ore 14 Modena-Feralpi Salò; sabato 16 marzo ore 16.15 Cittadella-Modena; lunedì 1 aprile (Pasquetta) ore 12.30 Modena-Bari; sabato 6 aprile ore 14 Ternana-Modena; venerdì 12 aprile ore 20.30 Modena-Catanzaro.

Alessandro Bedoni