"Il rap, gli amici, i libri: ecco la mia vita"

di Alessandro Troncone

L’uomo, anzi, il ragazzo, del momento. E ha tutti i tratti del ragazzo d’altri tempi, equilibrato ma non timido, ambizioso ma consapevole degli step che vanno fatti in carriera e attaccato ad alcuni, ma sanissimi, principi. Romeo Giovannini a 16 anni ha scelto di provarci, di allontanarsi pian piano dalla sua Savona e dalla famiglia per arrivare fino a qui, al suo primo gol in B. Fuori dal campo, credeteci, è così come lo si vede spesso attraverso gli schermi televisivi. Ma ci ha raccontato qualcosa in più.

Romeo, la sua giornata tipo? "Quando c’è allenamento al mattino, spesso andiamo a pranzo con i compagni e al pomeriggio studio un paio d’ore. Poi torno a rivedere i miei amici, Ponsi, Bonfanti, Duca, i più giovani".

Cosa studia?

"Economia. Ho la possibilità di avere le registrazioni delle lezioni e di poterle studiare così, giocando. Voglio finirla, coi tempi che naturalmente mi serviranno".

A scuola come andava?

"Me la cavavo, diciamo. Non avevo troppo tempo per studiare, ma sono uscito con 70, comunque un buon punteggio".

E i suoi genitori vengono a trovarla?

"A Modena non vengono tanto, è lunga da Savona. Ma a Genova, Chiavari l’anno scorso, Pisa, sono venuti a vedermi, vengono dove possono".

Nella sua famiglia c’è o c’è stato qualche calciatore?

"No, ad alti livelli mai. Amatoriali sì, sono grandi sampdoriani ma non calciatori".

Tra l’altro, uno dei sui idoli è stato un ex blucerchiato

"Cassano, sì, mi piaceva molto. Anche Giovinco è uno al quale potrei somigliare per caratteristiche fisiche, ma forse era più attaccante. Attualmente non seguo punti di riferimento particolari, esclusi naturalmente i mostri sacri come Messi e Mbappé"

A Modena vive da solo?

"Solo, solo. Ho sempre vissuto con altri ragazzi da quando ho 16 anni, da solo è un po’ diverso ma col fatto che siamo spesso insieme coi compagni cambia poco. Ho i miei spazi, faccio le cose come voglio".

Fa la spesa?

"Una spesa a settimana, le cose più semplici riesco a cucinarle anche da solo".

Lei è stato a Carpi. Quanto ha influito nella sua scelta modenese rimanere in queste zone?

"Non troppo, io ero pronto anche ad andare altrove. All’ultimo è arrivata l’offerta del Modena che era la migliore. Certo, conoscevo la zona e mi piaceva, si vive bene. Ma il progetto dei canarini ha pesato di più".

C’era stato un contatto anche col Napoli?

"Sì, però poi alla fine nulla di fatto".

È un tipo social?

"Il giusto. Ho Instagram, Tik Tok e Twitter. Sono un po’ un problema a dire il vero, vorrei usarli meno ma è difficile"

Appassionato di musica?

"Del rap, mi piace tanto. Marracash è il mio preferito, è uno dei pochi che dice qualcosa di davvero sensato. Sono andato anche a vederlo a Milano a settembre".

E la sua filosofia di vita qual è?

"Io sono molto sereno fuori dal campo. La vivo alla leggera, non sono uno che soffre particolarmente di ansie, pressioni, cerco di godermela".

Dopo il suo primo gol di sabato com’è andata?

"Dopo la partita ho fatto una passeggiata in centro e qualcuno mi ha riconosciuto. Ero molto felice, più che altro per essermi sbloccato. Se non avessi segnato, non so Strizzolo come avrebbe reagito...".

Ma il suo sogno qual è?

"Giocare nella Sampdoria. La Serie A e la Nazionale, certo, sono sogni e ambizioni di tutti. Per me, giocare nella Samp"