Il Rapid paga un avvio da incubo e cede all’Estense

Il Rapid Nonantola paga un avvio shock e cede 32-29 in casa all’Estense nella quart’ultima giornata di serie B, restando ancora al decimo posto, coi ferraresi che invece salgono a +5. Lo 0-9 dei primi 10’ costa caro alla squadra di coach Zanfi, che poi risale la corrente e riesce ad accorciare il divario fino al 14-20 del riposo. Nella ripresa entra in campo un Rapid diverso, che a 8’ dalla fine riesce ad arrivare sul 27 pari con un break di 6-2, poi però la troppa frenesia unita alla stanchezza della rincorsa consentono ai ferraresi di riprendere il controllo e chiudere sul +3. Oggi alle 18 farti puntati sulla Vallauri, dove va in scena il derby fra Carpi e Carpine, decisivo per le ambizioni da playoff di entrambe le squadre che sono appaiate al 4° posto al fianco del San Lazzaro. RAPID: L. Sighinolfi, Gualtieri 6, Zuppiroli 2, Melchiorri 8, Rizzello 4, Barbieri, Venanzi 1, Ciuffetti, Guerzoni 1, Celardo, Said 5, Malavasi, Salvarani, Battelli 2, E. Sighinolfi. d.s.