Il Ravenna di nuovo da solo in vetta

Cinque delle prime 7 della classe hanno vinto nell’11^ giornata di Serie D che ha lanciato di nuovo in solitaria il Ravenna a +1 sul Sabn Marino e +2 sull’Imolese fermata dal Sant’Angelo. I risultati: Progresso-San Marino 0-2, Imolese-Sant’Angelo 2-2, Sammaurese-Ravenna 0-2, Mezzolara-Carpi 0-4, Borgo S.D.-Fanfulla 3-3, Forlì-Corticella 1-3, Aglianese-Sangiuliano 0-0, Certaldo-Lentigione 1-2, rinviata a mercoledì 1511 alle 19,45 Prato-Pistoiese. Classifica: Ravenna 24, San Marino 23, Imolese 22, Fanfulla 19, Carpi, Corticella, Forlì e Lentigione 18, Sammaurese e Pistoiese * 15, Aglianese 13, Prato * e Sangiuliano 12, Sant’Angelo 11, Mezzolara 10, Progresso e Borgo 9, Certaldo 6. Domenica alle 14,30 al "Cabassi" arriva l’Aglianese che è reduce da 3 pareggi di fila. Mister Serpini potrebbe riavere in gruppo Frison, sempre out Viti e Maini.