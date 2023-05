Il Real avvisa il Carpi: "Ci crediamo"

Il Real Forte Querceta si ritroverà solo oggi per preparare la sfida di domenica a Carpi. Un premio della società toscana per la squadra guidata da Simone Venturi, che assieme al Corticella ha ’sparigliato’ i pronostici del girone, scalzando Ravenna e Forlì dalla griglia playoff. Due giorni di riposo dopo l’1-0 sul Sant’Angelo che è valso lo scatto al 4° posto. "Per noi non sarà solo una passerella, ma proveremo a rovesciare un altro pronostico" le parole di Venturi (in foto) dopo lo storico traguardo, centrato una sola volta nel 2017-18. Il Real è nato 11 anni fa dalla fusione fra Forte dei Marmi e Querceta, il primo retrocesso in Prima e il secondo militante in Promozione, categoria da cui nel 2014 è salì in Eccellenza e nel 2016 in D. Fra le 4 semifinaliste il Real è quella che nel ritorno ha conquistato meno punti: nella classifica del 2023 infatti dietro alla Pistoiese con 40 punti c’è la Giana a 36, poi il Corticella con 32, quindi a 29 al quarto posto il Carpi è affiancato da Correggese e Ravenna, davanti al Prato e al Lentigione con 28, quindi al nono posto con 27 punti c’è il Real, che durante tutta la stagione è sempre rimasto nella zona centrale della classifica, vivendo un momento nero di 2 mesi a dicembre e gennaio (4 pari e 5 ko in 9 gare) e poi rilanciandosi con uno sprint finale simile a quello del Carpi, che lo ha visto conquistare 22 punti nelle ultime 11 giornate. Nonostante ciò il Real è una delle tre squadre (le altre sono Forlì e Bagnolese) a non essere riuscita a segnare al Carpi quest’anno, coi biancorossi vincitori 2-0 in Toscana e poi salvati dal legno colto da Verde nello 0-0 del "Cabassi". Il bomber ex Forlì è il pericolo numero uno, autore di 13 reti in stagione.

Dal campo. Oltre a Beretta anche Sall e Navarro hanno lavorato a parte: per i tre si va verso il forfait nella gara con il Real Forte, dove Contini dovrebbe rilanciare dal 1’ Castelli in attacco.

Davide Setti