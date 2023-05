Il reset di Tesser: "Manca poco, crediamoci"

di Rossano Donnini

Dimenticare Venezia, dove Attilio Tesser da allenatore ha conosciuto la sconfitta più pesante. "Ne avrei fatto volentieri a meno" racconta il tecnico gialloblù "ma chi conosce il calcio sa che ci sono questi momenti, che però non devono rovinare quanto di buono si è fatto in precedenza. Prima della partita di Venezia avevo detto che avrei toccato poco la squadra. C’era un motivo: nelle quattro precedenti gare aveva subito un solo gol, mentre prima ne prendeva tanti. Sembrava che avesse trovato un equilibrio, invece ha preso cinque gol in una sola volta e i giocatori erano sempre gli stessi".

Che settimana è stata questa? "Non semplice all’inizio, il morale non era dei migliori. Abbiamo fatto il nostro ’mea culpa’, le nostre analisi, abbiamo resettato tutto e già da martedì ci siamo concentrati sulla partita con il Bari".

Che ha il miglior bilancio in trasferta: come lo affronterete? "I suoi sono numeri importanti. È una squadra propositiva, con la capacità di chiudersi bene nella sua metà campo per poi cercare la ripartenza con giocatori molto veloci. Davanti ha un elemento (Cheddira, nda) che sta vivendo una stagione straordinaria. Ci siamo preparati per interpretare al meglio questa partita, per entrare in campo senza timori. Il Bari dovrà trovarsi davanti il miglior Modena possibile. Lo dobbiamo anche ai nostri tifosi: hanno capito che a Venezia eravamo in difficoltà e non riuscivamo a reagire, insieme troveremo la forza per ottenere altre soddisfazioni. Al Bari si possono fare solo complimenti, è terzo in classifica ma punta ancora alla promozione diretta. Gioca sulle ali dell’entusiasmo e sappiamo quanto sia importante".

Il Modena non è in calo fisico? "No, a Venezia non avevamo energie mentali, soprattutto nella ripresa, quando eravamo vuoti e impauriti. Il Venezia ha disputato una grande partita, i suoi giocatori sono stati bravissimi anche se nel secondo tempo davanti avevano poco, non c’eravamo con la testa, non avevamo energie e non vedevamo l’ora di finire la gara. Ma non è stata una resa incondizionata, di questa squadra tutto si può dire meno che non abbia cuore. A quattro turni dalla fine siamo molto vicini alla salvezza, che è l’obiettivo. È un campionato molto equilibrato, difficile: in classifica dal settimo al quattordicesimo posto ci sono tre punti, quelli di una partita".

Da ex quanto l’ha fatta felice lo scudetto del Napoli?

"Prima vorrei fare i complimenti al Frosinone che ha vinto il campionato con grande merito, giocando un buonissimo calcio pur non essendo la squadra più forte. Poi mi unisco alla gioia di tutti i napoletani per questa vittoria, frutto del gran lavoro della società e di Luciano Spalletti, un grandissimo tecnico".