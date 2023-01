Il ricordo commosso di Pagliuca "Uno schock, era il nostro leader"

Negli occhi c’è tanta emozione quando guarda la foto proiettata dal videowall che lo ritrae assieme a Gianluca Vialli. Gianluca Pagliuca era ospite ieri sera all’Auditorium ’Loria’ di Carpi per presentare il suo libro ’Volare Libero’, scritto assieme a Federico Calabrese ed edito da Minerva che ne ripercorre la trionfale carriere, e la serata carpigiana si è aperta proprio con ricordo dell’amicizia indelebile che ha legato, nei 5 anni alla Sampdoria e nel Mondiale di Italia ‘90, due dei giocatori più forti del nostro calcio anni ‘90. "Sono ancora sotto shock – le prime parole del numero uno ex Inter e Bologna – ancora non mi capacito di quello che è successo. Gianluca sembrava invincibile, a 58 anni è troppo presto per andarsene e lasciare due figlie, la famiglia e tutti noi compagni gli volevamo tanto bene. È stato il nostro leader, ci lascia un vuoto enorme, sono 3 giorni che penso a lui e a volte non ci credo ancora. Anche se tutti ce lo aspettavamo perché l’ultima volta che lo abbiamo visto a Genova, durante la ’prima’ del film sul nostro scudetto alla Samp, si vedeva che era quasi alla fine, ma speravamo nel miracolo". Pagliuca ha vissuto il Vialli più forte e quello più scanzonato dentro lo spogliatoio. "In 21 anni di carriera – ricorda – non ho mai avuto un compagno con una leadership così forte. Abbiamo vissuto insieme grandi gioie, ma anche qualche delusione come la finale di Coppa Campioni di Wembley persa col Barcellona. Era un giocatore eccezionale e un ragazzo fantastico, che sapeva tenere insieme il gruppo. E ne combinava tante, tagliava i calzini e le mutande dei compagni. Una volta prese il Gatorade al limone che Salsano beveva sempre a temperatura ambiente e ci fece i suoi bisogni dentro, vi lascio immaginare la faccia di Fausto quando bevette…". La serata è poi scivolata via fra mille aneddoti sulla sua carriera, "segnata da tre grandi allenatori come Boskov, Simoni e Mazzone che mi hanno dato tanto anche a livello umano".

Davide Setti