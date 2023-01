Il ritorno di De Tommaso fa felice la Symbol

Partenza anticipata per l’hockey pista modenese, che dopo un lungo periodo di allenamenti, successivi alla conclusione dell’avventura in Coppa Italia, si appresta a riprendere con l’anticipo del torneo femminile, e l’inizio di un complicato torneo di A2 maschile. Le ragazze della Symbol Amatori saranno le prime a scendere in pista, visto che saranno di scena questa mattina alle 11 a Matera, contro le forti lucane della Decom Roller: il campionato sarebbe dovuto iniziare a metà gennaio, ma le due società si sono accordate per questo anticipo, che sfrutta la giornata festiva per la lunghissima trasferta.

La rinnovatissima formazione femminile gialloblù punta a confermarsi tra le prime quattro di un torneo con sole cinque squadre, compito che non dovrebbe essere difficile, anche se è sicuro che le modenesi saranno superate in classifica anche dal rinforzatissimo Scandiano. Sul fronte maschile, la Symbol Amatori si prepara al battesimo in panchina come allenatore di Stefano Scutece, che abbandona i panni del bomber in pista, per un ruolo da tecnico che gli era riuscito bene a Cremona: vedremo se riuscirà a trasferire alla squadra la sua grinta, in un torneo che si preannuncia complicato sul piano tecnico. La formula che abolisce i playoff, scelta misteriosa e poco condivisibile, riduce i margini di errore, in un girone che sembra anche non avere squadre sicuramente destinate alla retrocessione: la Symbol ritrova Filippo De Tommaso (foto), che si rimette a disposizione della squadra, e sarà pedina preziosa, ma perde Davide Gallotta, ventuno reti l’anno scorso in campionato, che passa all’ambizioso Amatori Vercelli di serie B.

r.c.