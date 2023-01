Il San Felice raggiunto due volte dall’Msp

SAN FELICE

2

MSP

2

SAN FELICE: Neri, Mounir, Brondolin, Del Mastio (77’ Di Costanzo), Sentieri, Roccato, Bacchiega, Sarti (84’ Pagano), Ndrejaj, Stabellini (66’ Agazzani), Marchesini.All.: Molinari

MSP: Comastri, Feraco, Dal Monte, Rotatori, Bertan, Marku, Luccarini, Traina, Licciardo (20’ Bartolini), Colace, Puopolo. All.: Fanti

Arbitro: Ghidoni di Reggio Emilia

Reti: 17’ Marchesini, 32’ Puopolo, 35’ Stabellini, 54’ (rig.) Bartolini

Note: ammoniti Marku, Roccato, Puopolo, mister Molinari

Il San felice va avanti due volte ma si fa raggiungere dall’Msp. Al 17’ cross di Bacchiega dalla destra, sul palo opposto è ben appostato Marchesini che, di testa, fa 1-0. Al 32’ pareggia Puopolo in mischia. Passano 3’ e Stabellini vince un rimpallo e si invola freddando Comastri in uscita. Al 44’ Bartolini sfiora il pari. Al 53’ Roccato intercetta con la mano un cross di Bartolini, che dal dischetto non sbaglia. Al 64’ cross di Puopolo che va sulla traversa. Al 75’ Ndrejaj chiama al miracolo Comastri. All’84’ ci provano senza fortuna Bacchiega e Brondolin.