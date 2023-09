Il San Felice spreca troppe occasioni Alla fine il Bibbiamo lo travolge con quattro reti

SAN FELICE

0

BIBBIANO S.P.

4

SAN FELICE: Neri, Tudini Bellei, Sentieri, Sarti (70’ Stabellini), Ruopolo (63’ Roccato), Suciu (63’ Haddaji), Marchesini (72’ Bernabiti), Iazzetta, Ndrejaj, Pellegrini, Passerini. A disp. Pivanti, Adsaoui, Mantovani, Ermeni, Tosse. All. Barbi.

BIBBIANO S.P.: Carpi, Errigo, Ravanetti, Gallassi, Bonacini, Macca, Bassissi (58’ Messori), Benassi (87’ Lucchini), Mascena Borges, Finocchio (79’ Ricciardi), Carlini (58’ Rozzi). A disp. Borzacchiello, Rota, Crescini, Trivieri, Cilloni. All. Tedeschi.

Arbitro: Gjuzi di Bologna

Reti: 63’ e 96’ Messori, 86’ Rozzi, 94’ (rig.) Galassi

Note: ammoniti Ndrejaj, Sociu, Sentieri, Carpi, Ravanetti, Benassi

Il San Felice viene travolto in casa dal Bibbiano nella prima stagionale. Al 15’ traversa di Borges per i reggiani, poi Neri devia in angolo. In avvio di ripresa dalla sinistra cross di Pellegrino per la testa di Ndrejaj che manda di poco alto. Al 63’ pasticcio difensivo e tap in facile facile di Messori appena entrato. Al 65’ Haddaji con una conclusione al volo triva il miracolo di Carpi. Al 77’ cross di Haddaji per la corsa di Passerini che pochi metri calcia incredibilmente alto. All’86’ assolo di Rozzi che scarta due avversari e fulmina Neri per il 2-0. All’88’ Sentieri di piatto destro colpisce l’incrocio dei pali. Nel finale tris su calcio di rigore di Galassi e poker reggiano col contropiede di Messori che scaglia un sinistro a fil di palo.