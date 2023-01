Il Sassuolo a Monza, un inedito da brividi

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

L’ultima volta che il Sassuolo è passato da quelle parti era il novembre del 2007. Quindici anni: i neroverdi erano in C1, e saliranno in B a fine stagione, guidati da Massimiliano Allegri, il Monza in C1 resterà, chiudendo ottava, lo stadio si chiamava ancora Brianteo – oggi U-power Stadium – e se il Sassuolo era già quello griffato Mapei, il Monza non era ancora quello di Galliani e Berlusconi, che ai tempi calcavano, con il Milan, ben altri palcoscenici. Per la cronaca finirà 2-2- e si tratta dell’ultimo incrocio di campionato tra neroverdi e biancorossi, che in A non si sono mai incontrati, in B nemmeno.

L’ultimo precedente in assoluto è un po’ più recente (agosto 2010, Coppa Italia, il Sassuolo era in B, il Monza un gradino sotto, finirà 3-1 per il Sassuolo) ma comunque roba di oltre 10 anni a fa a raccontare incrocio quantomeno inedito, vissuto soprattutto in terza serie, quando ancora la C era divisa in due e brianzoli e neroverdi è capitato eccome si trovassero. Con esiti che hanno sorriso in egual misura agli uni e agli altri: il conto dice 4 vittorie del Sassuolo, 2 pari e 5 vittorie del Monza, l’ultima delle quali tuttavia mica in casa ma al Ricci, nel giugno 2007, ultimo atto di un playoff di C1. Per trovare i brianzoli che battono il Sassuolo in casa occorre andare ancora più indietro, e scendere ancora di un gradino rispetto alla serie C1. Campionato di serie C2, stagione 200405, era l’ottava giornata di andata e si giocò il 31 ottobre 2004: due a zero per i baincorossi, che quel successo lo bisseranno anche al ritorno, ancora in trasferta. Il successo brianzolo, insomma, sarebbe miracolo statistico, ma tanto vale non considerarla ipotesi così remota, visto il momento delle due squadre che lascia pochissimo margine ai neroverdi. Reduci da quattro sconfitte consecutive (sulla stessa distanza il Monza è imbattuto, 2 vinte e 2 pareggiate) e quantomeno attardati in classifica. Anche rispetto al Monza – la squadra di Palladino è tredicesima con 21 punti, il Sassuolo 17mo a 16 – che tuttavia, giusto per dare un’altra lucidata alla statistica, con il tecnico subentrato a metà settembre a Stroppa in casa ha perso solo una gara, ma contro un’altra squadra emiliana, ovvero il Bologna. Ma anche in questo caso biosgna andare indietro un bel po’: era ottobre, e la crisi del Sassuolo era solo all’inizio.

Arbitra Prontera, con cui i neroverdi hanno ruolino di marcia di tutto rispetto (tre vittorie una sconfitta) e quattro sono anche i precedenti tra il fischietto bolognese e il Monza: per i biancorossi due vinte e due perse.