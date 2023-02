Il Sassuolo abbraccia Nedim Bajrami

Stupisce, il Sassuolo di fine gennaio, e non solo perché batte il Milan a San Siro con punteggio extralarge. Ma anche perché alla ‘finestra’ regala operazioni che muovono non poco nella rosa neroverde, rimpinguando al contempo le casse societarie. Detto che non succede nulla di cui non si parlasse da un po’ – in archivio, al fotofinish, il vano assalto della Roma a Frattesi, se ne riparla a giugno – vale la pena registrare quanto accaduto in entrata e in uscita, che regala ai neroverdi un mercato meno banale di quanto si potesse intuire dopo movimenti di seconda fascia (Antiste all’Amines, Ciervo da Frosinone a Venezia) che erano solo preludio ai botti dell’ultimo giorno.

In uscita. Via Kyriakopulos, che va al Bologna in prestito con diritto di riscatto dopo tre stagioni e 90 partite nel Sassuolo, e via anche Ayahn, centrale turco che i neroverdi acquistarono dal Fortuna Dusseldorf nel 2020 ma che con la piazza neroverde non ha mai ‘legato’ troppo. Il difensore passa al Galatasaray in prestito con obbligo di riscatto e annessa soddisfazione del cassiere neroverde (costò 2,5 milioni, tra prestito e riscatto il Sassuolo ne incassa uno in più) che il ‘colpaccio’ lo piazza cedendo Hamad Junior Traore, la cui cessione agli inglesi del Bournemouth toglie al Sassuolo un giocatore importante (106 presenze e 18 gol in tre stagioni e mezzo) ma frutta cifra tra i 25 e i 30 milioni, ovvero il doppio di quanto il Sassuolo spese per comprarlo dall’Empoli.

Milioni che, aggiunti a quelli garantiti dalla cessione di Ayhan hanno permesso ai neroverdi di fare mercato anche in entrata, guadagnandoci pure.

In entrata. Nell’aria entrambi, i due ‘colpi’ sono stati ufficializzati tra il pomeriggio e la serata di ieri. Il primo è il laterale difensivo Zortea, classe 1999, che arriva dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto dopo essersi messo in luce la stagione scorsa nella Salernitana e aver detto qualcosa anche da agosto ad oggi nell’Atalanta, da dove tuttavia preferito partire per trovare più dei 213’ che gli ha concesso fin qua la Dea.

Il secondo è un vecchio pallino di Alessio Dionisi, che lo ha già allenato ad Empoli: si tratta di Nedim Bajrami, fantasista svizzero-albanese che arriva dall’Empoli a titolo definitivo per una cifra (ufficiosa, ovvio) che ‘balla’ tra i 6 e i 7 milioni. Con i toscani, che lo acquistarono nel 2019 dal Grassophers per un milione di euro, ha vinto un campionato di B (con Dionisi in panchina) accompagnando poi il club toscano dentro quella serie A che lo ha visto in campo in 43 occasioni per 7 gol complessivi. Mezzala, trequartista o attaccante aggiunto: a detta dei più avrebbe le qualità che servono a sostituire Traore. Facile Dionisi, che lo conosce bene, possa essere d’accordo.

Stefano Fogliani