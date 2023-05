Il Sassuolo anti-Bologna suona la Marsigliese Torna Lopez, davanti il duo Laurientè-Defrel

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Lopez, Laurientè, e anche Defrel. A voler cercare tre possibili protagonisti del match di lunedi, non si fa fatica a trovarli nei ‘tre moschettieri’. Mica che la squadra sia fatta, visto che le valutazioni di Dionisi sono in corso, complice anche la fine di una settimana parecchio ‘tirata’, ma l’idea è che il Sassuolo anti-Bologna possa essere il quinto undici stagionale in cui i tre francesi arruolati alla causa neroverde giocano dal 1’.

È successo, fin qua, contro il Napoli e a Salerno, contro la Cremonese e contro l’Empoli, e che risucceda è parecchio probabile, dal momento che Lopez rientra dalla squalifica, Defrel non ha ballottaggi da vincere (Pinamonti è ancora out per qualifica) e Laurientè è atteso ad una prova che gli restituisca quel ruolo di protagonista che le ultime gare, che lo hanno visto parecchio in ombra, gli hanno tolto. E se al ritorno di Lopez ci si affida per ritrovare ritmi e trame di gioco che il centrocampista ex Marsiglia garantisce più di quell’Obiang che ha altre caratteristiche, si guarda soprattutto ai due attaccanti, anche considerato che non si può pensare sia sempre Berardi a risolvere i problemi offensivi.

E si guarda, più che a Defrel che non è un bomber e il suo lo ha sempre fatto, emergendo nel corso del girone di ritorno da una prima parte di stagione pesantemente condizionata da un infortunio che lo ha tenuto fuori quattro mesi, a Laurientè. Esplosivo, e giocatore-rivelazione del Sassuolo 202223 tanto da finire sui taccuini di più big in Italia ed in Europa, ma solo fino a 2 mesi fa. All’Olimpico di Roma, il 6 marzo, la sua miglior gara, con due gol e un assist a scrivere una storica vittoria della squadra di Dionisi, poi soprattutto fatica, e un’assenza – protratta – dai tabellini. Per lui sette partite senza gol e senza assist, qualche prova generosa e qualcun’altra al limite dell’incolore, un nervosismo evidente – due ammonizioni rimediate nelle ultime due gare, tre nelle ultime cinque, non poche per un attaccante – stanno depotenziando la ‘pantera’ neroverde, dalla quale il Sassuolo, tuttavia, si aspettano ancora tanto.

Tanto vale, insomma, puntare (anche e soprattutto) su di lui per provare a ‘vendicare’ il 3-0 subito all’andata, sorpassare i rossoblu e, perché no, provare a riscrivere un finale di stagione che lascia almeno due obiettivi al gruppo guidato da Dionisi. Ovvero la ormai famosa ‘quota 50’ che Dionisi ci terrebbe tanto a superare e soprattutto quella colonna sinistra della classifica che il Sassuolo ha frequentato solo episodicamente. Lunedì al ’Mapei’ si rivedrà l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, che proprio a Reggio Emilia ha esordito in Serie A nell’ottobre 2022 (si giocava Sassuolo-Salernitana).