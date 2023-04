Il Sassuolo aspetta Berardi per ripartire

Quando torna Berardi? La domanda correva forte – e vi rispose Alessio Dionisi, alla vigilia della trasferta di Salerno – già prima che il Sassuolo si inabissasse all’Arechi. Figuriamoci adesso che il sabato campano ha guastato la classifica e l’umore dei neroverdi, attesi ad un pronto riscatto domenica contro l’Empoli. I toscani, come del resto Verona e Salernitana prima di incrociare gli uomini di Dionisi, non se la passano benissimo e sono la tipica squadra in grado di dare fastidio al Sassuolo: da qui a chiedere aiuto a San Domenico il passo è brevissimo, e altrettanto breve è quello che vede il tifo neroverde, ma anche lo staff di Dionisi, valutarne progressi che schiudano alla possibilità che Berardinho torni a disposizione. Perché hai un bel dire che domenica è atteso anche Laurientè, un tantino appannato dopo 40 giorni senza gol, che tra l’altro come Berardi saltò la gara di andata, ma si sa che come gli equilibri neroverdi li sposta il numero 10 non li sposta nessuno.

La sua lunga assenza nel corso del girone di andata ha a lungo condizionato il Sassuolo, e non meno lo sta condizionando questo stop che si protrae dalla sconfitta del Bentegodi. Uscì, a causa di un problema muscolare, dopo due terzi di match, Berardinho, e il finale di gara fu tutto scaligero, è rimasto fuori contro la Juventus e contro la Salernitana, l’attaccante calabrese, ma l’acuto confezionato dal Sassuolo nei confronti dei bianconeri sa tanto di eccezione che conferma la regola. E la regola, dopo il nefasto finale di Verona, è l’altrettanta nefasta prestazione in quel di Salerno.

Quella di Berardi, insomma, è assenza alla quale non si rimedia, con tutto il rispetto per quel Bajrami che ne è diventato, anche se il ruolo del fantasista ex Empoli non è quello, il sostituto naturale. E se davvero il Sassuolo vuole raggiungere quota cinquanta, o almeno riconquistare quella parte sinistra della classifica dalla quale lo hanno estromesso, sorpassandolo, Torino, Udinese e Monza, l’idea è che non possa prescindere dal suo miglior giocatore, l’unico la cui presenza – o assenza – è in grado di condizionare la qualità della fase offensiva dei neroverdi. "Il Sassuolo senza Domenico è un po’ come il Manchester City senza Haaland. Ogni volta che manca, si sente", ebbe a dire, non più tardi di una decina di giorni fa, il Direttore Generale del Sassuolo Giovanni Carnevali: impossibile dargli torto.

Stefano Fogliani