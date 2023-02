Il Sassuolo dopo San Siro: l’obiettivo è ripetersi

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Smaltita la ‘sbornia’ di San Siro, chiuso il mercato, definito ’importante’ dall’ad Giovanni Carnevali che i conti li ha fatti quadrare eccome, il Sassuolo aggiorna l’agenda. E in vista di Sassuolo-Atalanta chiede al suo saturday night soprattutto continuità. Già: le ultime due gare hanno fruttato quattro punti, e oltre la striscia di due risultati utili positivi il Sassuolo non ci va da mesi. Era settembre, l’inizio, e pareggiando a Cremona la squadra di Dionisi ne metteva in fila addirittura quattro che restano la miglior serie stagionale. Era il Sassuolo di inizio stagione, tuttavia, quello che fece 12 punti in 8 gare (dopo il trend si è invertito, i punti sono diventati 8 in 12 partite, con curiosa simmetria) ed era anche riuscito in quello in cui non è più riuscito, ovvero vincerne due di fila. La prima a Torino, contro i granata, il 17 settembre, la seconda contro la Salernitana, il 2 ottobre: la continuità neroverde, insomma, passa da quello che il recente incedere dei neroverdi trasformerebbe in un mezzo miracolo statistico, che diventerebbe miracolo considerato che il Sassuolo, in casa, non vince dal 24 ottobre ed è chiamato a far punti contro la sua bestia nera per antonomasia, ovvero l’Atalanta. Bestia nera(azzurra), in realtà, contro la quale il Sassuolo, salvo rarissime eccezioni, ha sbattuto sistematicamente dopo averla battuta – mai più successo – due volte su due nel 201314. Da allora, per i neroverdi, una vittoria – l’anno scorso, proprio al Mapei Stadium – in otto stagioni, e un bilancio complessivo che fa della Dea la squadra più ‘indigesta’ per la squadra di Dionisi. Ce n’è abbastanza per regalare alla Sassuolo neroverde una serata non priva di aspettative – il Sassuolo di San Siro un po’ di fiducia non può non averla presa, dopo una gara come quella contro il Milan – e di suspense, anche perché se la squadra di Gasperini la scorsa stagione cadde al Mapei Stadium, di recente viaggia a ritmi sufficientemente alti – 11 punti nelle ultime 5 gare, ultima sconfitta prima della pausa – da preoccupare anche il Sassuolo. Che a San Siro ha spaccato, ok, ma classifica alla mano non può e non deve smettere di cercare se stesso.