Il Sassuolo e il problema dell’attacco. E’ Thorstvedt il bomber che non ti aspetti

Si aggrappa agli ‘altri’, il Sassuolo che con l’attacco non segna più. Ultimo gol di un attaccante su azione il 27 settembre scorso, ultimo gol di un attaccante in generale e Lecce, ormai più di un mese fa. Ed ecco allora il bomber che non ti aspetti, la sorpresa dell’assai poco sorprendente – se non in negativo, con quesi 3 punti in 6 gare che sono score da brividi – Sassuolo più recente. Classe 1999, centrocampista di ruolo, norvegese di nazionalità, Kristian Thorstvedt ha segnato tre degli ultimi gol dei neroverdi facendo seguire all’acuto (inutile ai fini del risultato) dell’Olimpico Grande Torino la doppietta che ha tenuto a galla il Sassuolo contro la Salernitana. Aveva segnato due gol anche la scorsa stagione, il norvegese, ma più in generale aveva combattuto contro la sua prima stagione in Italia non senza alti e bassi. Quest’anno, lui che è una mezzala di inserimento nel senso più pieno del termine, ha faticato parecchio a trovare il proprio senso dentro la nuova mediana a due di Alessio Dionisi, "ma – ha detto l’allenatore – ha lavorato duro, e quello che sta facendo è solo merito suo". E cosa sta facendo, il norvegese? Intanto gioca (9 presenze su 12) e ultimamente segna pure, anche se non sembra farci troppo caso. Dopo la doppietta alla Salernitana, infatti, Thorstvedt si è ben guardato dal trascendere ("il pari non era il risultato che volevamo, e non importa chi segna, importa fare risultato") limitandosi a registrare come "andrà analizzata la facilità con cui andiamo in svantaggio" e preparando, subito dopo, la valigia per raggiungere i suoi compagni di nazionale: per lui in programma c’è l’amichevole contro le Isole Faroe a Ullevaal il 16 novembre e la partita di qualificazione all’Europeo contro la Scozia a Glasgow il 19 novembre. Il Sassuolo lo aspetta, e nel corso di queste due settimane lavorerà, senza il suo ‘bomber per caso’ cercando di ritrovare quella verve offensiva che sembra evaporata da fine settembre. Il fatto che abbiano cominciato a segnare anche i centrocampisti – da fine settembre ad oggi hanno segnato solo loro, su azione – è senza dubbio una buona notizia per Dionisi, che tuttavia non perde di vista i due principali problemi che affliggono i neroverdi. Ovvero una difesa ‘indifesa’ (la Salernitana è stata la 20ma squadra a segnare al Sassuolo nelle ultime 20 gare) e un attacco che si è improvvisamente infeltrito con l’arrivo dell’autunno. A compensare del difficoltà della prime d el secondo, insomma, non bastano i gol di Thorstvedt.