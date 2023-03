Il Sassuolo ha messo il turbo: cinque sorpassi in due mesi

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

È durata poco più di 24 ore la permanenza dentro la top ten dei neroverdi, subito estromessi dalla colonna sinistra cui la squadra di Dionisi si era affacciata venerdì sera, dopo la vittoria sullo Spezia, prima dall’Udinese che nella serata di sabato ha battuto il Milan, poi dalla Fiorentina che ha regolato il Lecce.

Poco male: siamo ai dettagli, visto anche l’abbrivio che hanno preso i neroverdi, che con i loro 19 punti nelle otto gare del girone di ritorno hanno più che ‘ripitturato’ una classifica che due mesi fa piangeva e oggi invece non lascia nulla di impregiudicato alla squadra di Dionisi. La cui risalita, ha ragione il tecnico neroverde a sottolinearlo ogni volta che ne ha occasione (l’ultima dopo Sassuolo-Spezia), "ha qualcosa di straordinario". Alle parole del tecnico aggiunge del suo Maxime Lopez, che parla di "mentalità ritrovata" e di squadra in grado di fare qualcosa di importante, alzando il livello di un’autostima che oggi è ovvio corollario al lavoro quotidiano di un gruppo ritrovatosi proprio attorno alla mentalità che lo spinge oltre quelli che fino a due mesi erano limiti. E pesa, parecchio, proprio su quella classifica che i neroverdi hanno scalato liquidando per tempo il discorso salvezza (il vantaggio sulla terz’ultima è più che triplicato, passando da 5 a 17 punti in meno di due mesi) mettendone cinque tra di loro e la zona che scotta. O meglio scottava: a ripensare alla fine del girone di andata, che il Sassuolo chiuse dopo il pari di Monza al diciassettesimo posto, con 17 punti a scrivere sinistra simmetria, c’è di che trasalire, ma i numeri questo dicono. In due mesi, i neroverdi sono passati dal 17esimo al 12esimo posto, hanno sorpassato, nell’ordine, la Salernitana e il Monza. E, battendole, anche Lecce e Spezia. Finita qui? No: il Sassuolo si è avvantaggiato anche della frenata dell’Empoli (i toscani girarono la boa da decimi) che n 8 gare ha fatto 3 punti ed è stato superato di slancio. Va in pausa sereno, insomma, il gruppo di Dionisi, cui l’occasione dello ‘strappo’ che dirà se i neroverdi possono sognare l’Europa o devono ‘rassegnarsi’ a migliorare ‘solo’ i 50 punti della stagione scorsa glielo daranno prima la gara casalinga contro il Torino e soprattutto quella successiva, in trasferta al Bentegodi, contro l’Hellas Verona.

Se i neroverdi ricominciassero, dopo la pausa, con la continuità suggerita dalle ultime uscite varrà la pena seguirne l’incedere.