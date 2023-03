Il Sassuolo ha sette vite: le ’rinascite’ in A

di Lorenzo Longhi

Discese ardite e risalite, più che continuità: c’è anche questo nella storia del Sassuolo in Serie A, una storia che, con le quattro vittorie consecutive che hanno portato la squadra da +7 a +17 sulla zona retrocessione in meno di un mese, ha eguagliato la striscia ottenuta già nel 2014-15 e nel 2015-16 con Di Francesco in panchina e nel 2019-20 con De Zerbi al comando. Se si vuole, questa la si può considerare una rinascita, sebbene la squadra, pur a lungo priva di continuità, non si sia mai davvero trovata in zona rossa.

Eppure esistono strisce che rialzano dal grigiore della mediocrità, e quella attuale in qualche modo riporta a quando, il 29 gennaio, il Sassuolo andò a vincere con autorità a San Siro travolgendo 5-2 il Milan e si mise alle spalle otto partite senza successi, nelle quali aveva raccolto appena 2 punti. Fu la vera resurrezione di questo campionato, unita all’1-0 contro l’Atalanta la settimana successiva: in fondo, tutto nasce da lì. Di certo i neroverdi oggi stanno bene, sono arrivati alla pausa con il morale alto e diverse certezze in più in vista degli ultimi due mesi di campionato. Curiosamente, il percorso netto da poker è avvenuto in questa stagione nella fase finale dell’inverno, mentre il Sassuolo nella massima divisione aveva abituato più che altro a rifiorire in primavera. In questo senso, è abbastanza inevitabile tornare allora alla prima stagione dei neroverdi in Serie A, annata 2013-14: il momento critico fu la sconfitta di Livorno, non per il ko in sé, quanto per ciò che ne derivò, l’esonero di Di Francesco e l’incarico a Malesani.

Il tecnico veronese, notoriamente, riportò cinque sconfitte di fila, la squadra passò da -1 dalla salvezza e terzultimo posto a -4 e ultima posizione, convincendo il club a richiamare il tecnico esonerato per salvare il salvabile. E il Sassuolo si salvò risorgendo grazie soprattutto a tre vittorie esterne consecutive tra aprile e maggio (Atalanta, Chievo e Fiorentina) e al successo col Genoa alla penultima. Detto delle tre vittorie consecutive con cui Iachini risollevò la squadra nel dicembre 2017 e delle due trasferte decisive per la salvezza tra marzo e aprile 2018 a Udine e Verona, primaverili furono anche i poker di successi di fila nei finali delle annate 2014-15 (contro Cesena, Milan, Udinese e Genoa), utili a consolidare la metà classifica, e del 2015-16 (battendo Torino, Verona, Frosinone e Inter), vittorie che proiettarono il club in Europa.

Sarebbe stata una rifioritura di primavera anche quella del 2019-20, non fosse stato per la sospensione causa Covid che posticipò a luglio le quattro vittorie contro Fiorentina, Lecce, Bologna e Lazio di un Sassuolo che, comunque, in quella stagione non aveva nulla da temere. Va tuttavia rilevato come, in dieci campionati di A, la striscia da 12 punti in sequenza si sia verificata ben quattro volte. Un bel vizio, non c’è che dire.