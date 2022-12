Il Sassuolo limita l’Inter La decide sempre Dzeko

di Stefano Fogliani

Nel Sassuolo non si sono, tra gli altri, Berardi e Laurientè (e senza ali non si vola), mentre nell’Inter c’è Dzeko, che già decise la gara di campionato con una doppietta e festeggia le sue felici consuetudini con il prato reggiano segnando ancora. Tutta qui, a volerne fare questione di interpreti, l’ultima amichevole con cui il Sassuolo saluta il 2022. Confermando di non essere ancora al top, al netto delle attenuanti legate alle assenze che l’hanno penalizzato anche ieri, in coda ad una gara meno patita di quanto ci si potesse aspettare, complici ritmi ragionevolmente compassati. Che in avvio sono quelli che ti aspetti, né li scuote il destro al volo con cui Dzeko cerca il gol trovando Pegolo. E a lungo l’infruttuosa volè del bosniaco resta l’unico spunto degno di nota, anche perché entrambe le squadre cercano più gli equilibri e il minutaggio di chi rientra (tipo Lukaku) che non le porte avversarie. Ovvio i nerazzurri ‘spingano’ di più, con un pressing alto che inghiotte subito il vice-Lopez Henrique e annacqua le percussioni di Frattesi, altrettanto ovvio il Sassuolo faccia la gara che può e deve. Rinunciataria no, guardinga sì: amichevoli comprese, sul groppone dei neroverdi c’erano 6 sconfitte nelle ultime 8 uscite (che diventano 7 in 9) e tanto vale a giustificare gara di attenzione difensiva. Anche da parte di quanti – è il caso di Defrel e Ceide, che sostituiscono Berardi e Laurientè, e di Traore, non del tutto a suo agio da mezzala – dovrebbero attaccare. Il campo, per loro, è lunghissimo, come per Pinamonti, troppo isolato, quindi nessuna sorpresa nel vedere un Sassuolo che regge, ok, ma l’Inter più intraprendente e vicina al vantaggio al 29’, quando un fuorigioco vanifica l’acuto di Mkhitaryan. La replica neroverde in avvio di ripresa, con Ceide, poi i nerazzurri ritrovano le chiavi del match e il gol con cui Dzeko lo decide.