Il Sassuolo mette un punto, ma non è esclamativo

di Stefano Fogliani

Gira la boa dell’andata a 17 punti, il Sassuolo di Dionisi, come quello che si affacciava, 10 anni fa, alla sua prima serie A. E interrompe la serie di sconfitte che lo stavano deprimendo, fermandola a 4. Ma non vince e butta via un’occasione ghiottissima che il Monza, osando più del dovuto nella ripresa, gli offre scoprendosi e mettendo Berardi in condizione, due volte, di far saltare il banco. Berardinho, però, sbaglia e il pari che chiude la contesa è figlio anche di quegli errori, che chissà se il Sassuolo rimpiangerà a fine stagione, visto che il margine sulla zona che scotta, oggi, si è ridotto da 7 a 5 punti e i neroverdi danno segnali di risveglio troppo timidi per pensare di non dover lottare ancora a lungo con le pericolanti.

Il lascito dell’U-power Stadium è un punto, ma anche la sensazione che questo Sassuolo le gare che potrebbe e dovrebbe pareggiare (Sampdoria e Fiorentina, per citarne un paio) le perde, e quelle che potrebbe vincere (ieri) le pareggia. C’entra, ovvio, un po’ di sfortuna (la traversa divelta da Laurientè sullo 0-1 avrebbe cambiato il match) ma c’entra soprattutto la vulnerabilità di una squadra che, aggredita, patisce e subisce. E ieri ha preso gol per l’undicesima gara di fila al cospetto di un Monza che ha aggredito sì, ma con prudenza. Avevano gambe pesanti, i brianzoli, complici le fatiche di Coppa Italia. L’incedere biancorosso, spesso incerto e prevedibile, ha dato modo agli uomini di Dionisi di organizzarsi e registrare equilibri che hanno garantito ai neroverdi rotta sufficientemente lineare. Fino a trovare anche la rete del vantaggio, con quel gol di Ferrari che ha fatto intravvedere al Sassuolo la luce in fondo al tunnel. Perché pur colpito, il Monza non ha mai graffiato, se non con una conclusione di Carlos Augusto uscita di niente, e la gara è rimasta in mano ai neroverdi, che l’avrebbero anche ‘ammazzata’ se tra il raddoppio e Laurientè non ci fosse stata, al 41’, la traversa che garantirà ai biancorossi ossigeno per riemergere. Chi stesse meglio, tra Monza e Sassuolo, si sapeva: i tre cambi con cui Palladino ha ridisegnato il Monza hanno confermato l’assunto, spingendolo nella metà campo neroverde con ben altro piglio rispetto a quello dei primi 45’. E ai biancorossi è bastato quello, ovvero un po’ di piglio, per risalire la china del match, avvantaggiandosi del solito errore difensivo neroverde che ha servito a Caprari l’uno a uno.

Qui il Sassuolo ha visto i fantasmi, ma qui Palladino ha sbagliato, provando a strafare. Un attaccante in più e baricentro più alto, per il Monza, che ha sbattuto due volte su Pegolo, allargando al contempo maglie difensive dentro le quali si è rifatto vivo il Sassuolo, che quando si accende le idee le ha, e buone. Meno buona la mira di Berardi, che ha calciato sul fondo i due palloni che avrebbero dato al Sassuolo i tre punti che ne avrebbero ripitturato la classifica. Al 73’ e all’85’ il fantasista spreca, il Monza ringrazia e il Sassuolo resta quart’ultimo.