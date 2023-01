Il Sassuolo pensa alle uscite: Kyriakopoulos e Harroui

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Sfoltisce, il Sassuolo? Mentre la squadra oggi ricomincia a lavorare in vista della gara con la Lazio e aspetta notizie sui rientri di Lopez (difficile) e sulle condizioni di Pinamonti (uscito malconcio dal Franchi) oltre che di Erlic (domenica il centrale torna, pare), radiomercato suggerisce possibili movimenti in uscita, in parte avvalorati dallo scarso minutaggio regalato da questo avvio di 2023 ai protagonisti delle voci medesime. Il più ‘chiacchierato’ sembra essere il laterale greco Giorgos Kyriakopoulos, in orbita Bologna (scambio chissà quanto possibile con Vignato) ma del quale il Sassuolo si priverebbe lavolentieri, ma in pole, da questo punto di vista, è improvvisamente balzato Abdou Harroui. Anche il centrocampista olandese, mai utilizzato in questo primo scorcio di anno e mai troppo convincente da quando il Sassuolo lo ha acquisto dallo Sparta Rotterdam, sarebbe vicinissimo alla Sampdoria e non è scludo la trattativa possa andare a buon fine. Altrettanto ben istradata sembra essere quella che manda a farsi le ossa, in prestito, anche Janis Antiste: il rientro di Berardi e Traore e l’ascesa di D’Andrea chiudono, non meno che la presenza, come possibili esterni, anche di Ceide, Defrel, dello stesso Kyriakopoulos ‘chiudono’ il francesino, che piace all’Auxerre. Finita qui? Nemmeno per idea? A Sentire radiomercato ci sono richieste anche per il portiere Russo (su di lui c’è il Foggia) e, come del resto ad ogni tornata di mercato, torna d’attualità anche il possibile addio di Ayhan: il centrale turco (ultimamente gioca Tressoldi, e il rientro di Erlic ne farà la terza scelta per affiancare Ferrari) piace in turchi, ma potrebbe anche tornare in Germania: allo Schalke 04 o allo Stoccarda.

Primavera. Di nuovo in campo, dopo lo 0-0 in campionato contro il Bologna dell’Epifania, la Primavera neroverde, che oggi alle 14,30 affronta al Ricci (ingresso gratuito) il Genoa per gli ottavi di Coppa Italia. Gara secca, chi vince passa.