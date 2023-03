Il Sassuolo punta la quarta di fila Non succede da quasi due anni

Adesso che ha raggiunto se stesso in classifica – anche la stagione scorsa i punti dei neroverdi erano 33 dopo 26 giornate – e anche nella miglior serie di vittorie – tre, come lo scorso aprile, per Alessio Dionisi si tratta di ‘sorpassarsi’. Ovvero centrare quelle quattro vittorie consecutive che al Sassuolo mancano da quasi due anni – aprile 2021, i neroverdi erano quelli di De Zerbi che battevano in successione Benevento, Fiorentina, Milan e Sampdoria – e che con tutta probabilità varrebbero il possibile assalto, almeno provvisorio visto che il Sassuolo inaugura la 27ma giornata, alla colonna di sinistra della classifica, chiusa dall’Udinese a 35 punti, giusto un paio più dei neroverdi. Assalto che Dionisi porterà con un gruppo quasi al completo, ferma la squalifica di Tressoldi (per il brasiliano c’è Ferrari) e i dubbi ancora legati alla disponibilità di Muldur, che tuttavia con un post sui social si è candidato almeno per la panchina. Queste ultime settimane e recuperi diffusi (l’ultimo quello di Toljan, di nuovo in campo dal 1’ all’Olimpico) garantiscono al tecnico neroverde possibilità di scelte delle quali facile Dionisi approfitterà anche domani ricevendo lo Spezia, turnover ragionato che potrebbe restituire l’undici titolare a Zortea a destra del pacchetto difensivo e a Obiang in mediana. Intoccabile o quasi la diagonale di centrocampo formata da Henrique e Frattesi, conferme ovvie, invece, in attacco, dove i tre tenori sono irrinunciabili e hanno in Bajrami, Defrel e Alvarez alternative praticabili, ma solo a gara in corso.

Nazionali. In attesa che domani Mancini sciolga le riserve circa le convocazioni, già tre i neroverdi che faranno le valigie per aggregarsi alle nazionali: Erlic affronta con la Croazia Galles e Turchia, Thorstvedt e Ceide volano in Norvegia per mettersi a disposizione della nazionale maggiore e dell’under 21.

Stefano Fogliani